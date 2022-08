La circulació de trens d'alta velocitat entre Figueres, Barcelona i el Camp de Tarragona s'ha reprès aquest dilluns a les 11.30h, segons ha informat Adif. El pas dels trens havia quedat interromput en tot el matí per les incidències que ha causat el robatori de 600 metres de cable de fibra òptica entre l'Arboç i la Pobla de Montornès. Al voltant de les 9 del matí, s'havia reprès la circulació entre Madrid i Camp de Tarragona tant de Renfe com de Ouigo. Els afectats pels retards tenen dret a la compensació del cost del bitllet. Els Mossos han detingut un home de 19 anys acusat d'haver participat en el robatori.

L'acte vandàlic ha tingut lloc la matinada passada. Cap a les 2.30 h s'han detectat afectacions a les comunicacions, senyalització, detectors de caigudes d'objectes i altres dispositius de seguretat entre l'Arboç i Figueres.

Se ha restablecido la circulación entre Camp de Tarragona y Figueres-Vilafant (línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa) que estaba interrumpida por una incidencia en la infraestructura provocada por actos vandálicos. — INFOAdif (@InfoAdif) 8 de agosto de 2022

Renfe ha confirmat que la circulació de trens directes s'ha restablert i ha informat que durant el recorregut es poden registrar retards per les restriccions de velocitat perquè els sistemes "no estan totalment normalitzats". Els viatgers que no han pogut agafar els trens de primera hora es reubicaran en els que surtin ara.