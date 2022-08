La Generalitat serà present a la reunió convocada demà dilluns pel govern espanyol per aclarir l'aplicació de les mesures aprovades per La Moncloa per reduir el consum energètic. La trobada, telemàtica, estarà encapçalada per la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. Fonts del Govern han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que la representació catalana no la formarà cap conseller sinó el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, i la directora general d'Energia, Assumpta Farran. Així, no s'hi preveu la participació dels titulars d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ni d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.

La reunió de la Conferència Sectorial d'Energia pretén aclarir dubtes sobre el decret d'estalvi i eficiència energètica aprovat per l'executiu estatal i que estableix mesures com l'establiment dels 27ºC com a mínim en espais climatitzats –amb excepcions– i horaris per a la il·luminació d'edificis públics i comerços, entre altres. La convocatòria arriba després de crítiques de comunitats com la madrilenya, que a través de la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, havia qualificat de "caos" l'anunci del govern espanyol. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també n'havia criticat que l'Estat no hagués consultat els governs autonòmics abans d'aprovar el paquet.