L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns i a porta tancada l'acusat que s'enfronta a 81 anys de presó per abusar sexualment de deu menors a Arbúcies (Selva). Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, el processat s'oferia a fer classes particulars gratuïtes a les víctimes, que provenien de famílies en una "situació precària", per guanyar-se la confiança dels pares. D'aquesta manera, i oferint regals a les nenes, hauria fet tocaments i fregaments amb el penis als genitals de les menors. Segons l'acusació, els abusos van tenir lloc entre els 2013 i el 29 de juliol del 2019, quan la mare d'una de les nenes el va sorprendre in fraganti. La defensa, encapçalada pel lletrat Bernat Pladevall, demana l'absolució.