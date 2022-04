El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha acusat les meses sindicals de trencar les negociacions en no presentar-se a parlar. "I són els que demanen diàleg", ha afegit el titular d'Educació en el marc del ple del Parlament. Cambray ha defensat que el Departament ha fet propostes per escrit i ha lamentat que "els sindicats prefereixen la confrontació a l'acord". En aquest sentit, ha afegit que han renunciat a reduir una hora lectiva al proper curs tal com els va oferir el Govern. I ha defensat que el seu departament donarà resposta a 10 de les 14 reclamacions sindicals durant aquesta legislatura. A més, ha lamentat que s'hagin "sabotejat" actes amb "manca de respecte".

Així ho ha dit en resposta a una pregunta de la diputada del PSC Esther Niubó. La socialista s'ha dirigit al conseller per preguntar-li si dona per tancada la porta a la negociació o encara hi ha marge.