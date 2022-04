El mes del Ramadà ha començat aquesta passada mitjanit, 2 d'abril. És la celebració de dejuni que segueixen els més de 500.000 musulmans que viuen a Catalunya i que aquest any cau en unes dates en les quals, pels horaris de la posta de sol, s'esperen dejunis de fins a 15 hores, més extensos que en anys anteriors.

Aquest 2022, el Ramadà, període de recolliment i autodisciplina per als musulmans, comença el dissabte 2 d'abril i s'allargarà fins al dissabte 2 de maig.

A més, després de dos anys d'aforaments restringits i protagonisme de les xarxes socials per guiar els resos per la pandèmia, s'espera que aquest Ramadà s'assembli més a les celebracions post-covid, tant per a l'oracions multitudinàries com per als àpats nocturns en famílies i comunitats.

Durant els dies que dura el Ramadà, des de la sortida del sol i fins al seu ocàs, els musulmans tenen prohibida tant la ingesta d'aliments com de líquids, i tampoc poden fumar ni mantenir relacions sexuals.

El Ramadà se celebra coincidint amb el novè mes lunar i comença amb l'aparició de la lluna en fase creixent l'últim dia de Sha'ban (vuitè mes al calendari lunar islàmic).

A Barcelona, el primer rés amb el qual comença el dejuni se situa aquest any a les 6 hores del matí i finalitza passades les 20.00 hores.

Els horaris varien segons el lloc, i mentre a Catalunya o València el rés és a les 6 en punt, en altres llocs com Madrid (6.25) o Sevilla (6.40) es retarda uns minuts.

Durant el Ramadà, hi ha cinc oracions diàries, començant pel rés que coincideix amb l'alba del matí ("Fajr") passat per l'oració de posta de sol ("Maghrib"), en la qual es mengen dàtils i llet per trencar el dejuni, i fins a l'oració de la nit ("Isha").

Amb tot, alguns musulmans practicants estan exempts del Ramadà, com les persones amb alguna malaltia, les dones embarassades o amb la menstruació, les persones d'edat avançada o els nens que encara no han arribat a la pubertat, entre d'altres.

Catalunya és la comunitat autònoma amb més població musulmana, seguida d'Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana.