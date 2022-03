El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat aquest dijous, 31 de març, el Monument Canina al Complex Central d’Egara dels Mossos d’Esquadra en record i homenatge a tots els gossos que han format part de la Unitat Canina des de la creació d’aquesta unitat l’any 1991. El monòlit, que representa un gos i fa 1 metre d’alçada i pesa 300 kg., vol ser un reconeixement dels guies de la Unitat canina, i del propi cos del Mossos d’Esquadra, als més de 200 gossos que han format part d’aquesta unitat des de la seva creació i a la seva tasca feta al llarg d’aquest anys.

L’acte d’inauguració ha comptat amb els parlaments del conseller Joan Ignasi Elena, del comissari de la prefectura, Eduard Sallent, i d’una agent de la Unitat Canina (UCAN) i ha comptat amb la presència com a convidats dels bombers de la Generalitat i d’Andorra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la policia andorrana, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i l’Ertzaina. Els dos fill i la dona d’un agent de la Unitat Canina que va morir fa tres anys han estat els encarregats de destapar el monòlit.

La Unitat Canina de Mossos d’Esquadra es va crear l’any 1991 amb l’objectiu de poder desenvolupar les primeres tasques durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92, i actualment està formada per 57 agents i 55 gossos. L’any 2021 va dur a terme 1.460 serveis de detecció d’explosius, 404 serveis de detecció de drogues i 100 serveis en recerca de persones.

Després d’un ensinistrament específic, els gossos de la UCAN són capaços detectar explosius, substàncies narcòtiques, bitllets, armes i participaren la recerca i localització de persones. La unitat s’estructura en diferents grups especialitzats. Així, els gossos que en formen part s’inclouen amb el seu guia caní en un (o varis) dels grups d’explosius, drogues i recerca de persones.

A banda de les tasques operatives, els cans de la Unitat s’utilitzen també en tallers per a persones que presenten algun tipus de discapacitat mental. Entre d’altres, han col·laborat amb la Fundació Catalana de Síndrome de Down i la Fundació Aspace Catalunya per a persones afectades per paràlisis cerebral.

Una unitat exclusiva per a gossos seleccionats

Els gossos policia tenen capacitat olfactiva 100.000 vegades superior a la de les persones i saben distingir una olor concreta. Tot i que poden ser de diverses races, destaquen aquelles que han tingut un vincle especial amb els humans (el pastor alemany, belga, el labrador retriever, el border collie, etc..). Tot i així, només se seleccionen aquells exemplars que presenten les característiques idònies: gran resistència física, temperament actiu i alegre, bon comportament social, valents però no agressius amb les persones o d’altres gossos i curiosos, gran capacitat per aprendre, adaptabilitat... I en funció de l’especialitat, el gos haurà de presentar unes o altres qualitats.

La vida laboral d’un gos de la Unitat Canina és d’aproximadament 8 anys, es necessiten 5 mesos per formar-los i 6 mesos més de pràctiques. Després de la formació, presten servei durant uns anys a diferents especialitats policials. Quan acaben els seus anys de servei s’ofereixen en adopció perquè visquin la seva jubilació amb una família i una llar que els cuidi. Dins el Complex Central d’Egara, la Unitat Canina compta amb 4.000 m2, entre els quals hi ha les oficines, les caneres i el camp d’entrenament caní on gossos com guies reben formació continuada.