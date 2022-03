El periodista Joan Maria Morros Cuadras repetirà com a degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) per quatre anys més. Morros s'ha presentat a la reelecció amb la llista Som Periodisme, l'única que ha concorregut als comicis. D'aquesta manera, tal com marquen els Estatuts de l'entitat, la candidatura ha quedat proclamada automàticament un cop la Junta Electoral Central l'ha certificat aquest dilluns al matí. La llista ha presentat 339 avals vàlids, xifra superior als 207 necessaris. Morros és l'onzè degà del CPC en els 36 anys d'història d'una institució que representa més de 4.200 col·legiats. Està previst que el nou equip prengui el relleu a l'actual en les properes setmanes.

Morros encetarà així un nou mandat ara al costat dels periodistes Núria De José, Maria José Recoder, Xavier Vilà, Jordi Joan Català, Jordi Margarit, Cristina Calderer, Abraham Orriols, Pipo Serrano, Nil Via, Gemma Sánchez, Enric Sierra, Laura Saula, Magda Gregori, Cristina Salvador, Ester Medico (tots ells per la demarcació de Barcelona), Jordi Grau (Girona), Esteve Giralt (Tarragona), Laura Alcalde (Lleida), Mar Martí (Catalunya Central) i Josep Baubí (Terres de l'Ebre). Abans de Morros havien exercit el càrrec de degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya els periodistes Carles Sentís, Josep Pernau, Salvador Alsius, Montserrat Minobis, Joan Brunet, Sebastià Serrano, Josep Maria Huertas, Josep Carles Rius, Josep Maria Martí i Martí i Neus Bonet. Joan Maria Morros va néixer a Igualada el 1970. És cap d'Informatius de RAC1 des de l'octubre del 2008. Ha treballat a Anoia Ràdio-Cadena 13 i a Televisió Igualada i ha estat corresponsal de Catalunya Ràdio a Igualada-Anoia. L'abril del 2000 va entrar a RAC1 on va formar part de l'equip inicial de la ràdio. L'ACN al Col·legi de Periodistes de Catalunya El nou equip de Morros inclou diversos periodistes de l'Agència Catalana de Notícies, com ara la delegada de les Comarques Centrals, Mar Martí, que exercirà de presidenta de la Junta de la Demarcació de la Catalunya Central i un dels vicedeganats de la Junta de Govern; la redactora de l'àrea del Penedès Gemma Sánchez, que serà vocal de la Junta de Govern i de la Junta de la Demarcació de Barcelona; la redactora de Societat Elisabet Don, que serà vocal de la Junta de la Demarcació de Girona, i Anna Ferràs, que serà vicepresidenta de la Junta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre.