Una cinquantena de docents han entrat aquest dimecres al Saló de l’Ensenyament de Barcelona, on està previst que compareguin el conseller d’Educació, Josep González Cambray, juntament amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Els manifestants han entrat per la porta d’accés principal amb pancartes i xiulets en el marc de la segona jornada de la vaga educativa. Entre les proclames principals, demanen la dimissió del conseller per les seves polítiques i exigeixen al president del Govern, Pere Aragonès, que intervingui en el conflicte.