L'investigador del grup BIOCOMSC Enric Álvarez ha constatat una "tendència clara a la baixa" dels casos de covid-19 a Catalunya i ha augurat una primavera sense problemes als hospitals. "Les dades dels CAP d'ahir i abans d'ahir van ser bones, tot sembla indicar que el cap de setmana passat vam començar a baixar d'una forma més important", ha explicat a Catalunya Ràdio. Segons ha dit, la baixada és sobretot important en els nens i joves, on hi havia més incidència perquè als centres escolars és on més es testa. Álvarez ha opinat que ja de cara a l'estiu fins i tot és possible que es retiri la mascareta en interiors.

Pel que fa a l'atenció primària, ha reconegut que sempre és una incògnita, perquè una nova subvariant pot mantenir els casos elevats. "Però les probabilitats d'una situació molt dolenta als hospitals són molt baixes", ha reblat. Álvarez ha destacat l'elevada immunització de la població, ja sigui per la vacunació o pel fet d'haver passat la infecció. En aquest sentit, ha subratllat que les xifres reals són molt més elevades, perquè ara mateix hi ha molta població major de 20 anys que s'ha infectat i no ho sap.