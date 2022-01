El líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat que fer una assignatura més en castellà "no posa en risc" que el català segueixi sent la llengua vehicular a l'ensenyament. En una conferència a Maó, Illa ha avisat que no es pot tractar "el castellà com a llengua estrangera" i ha demanat respecte a les resolucions judicials, just el mateix dia que el TSJC hagi declarat ferma la sentència que obliga les escoles a fer el 25% de les classes en castellà. En aquest sentit, el líder socialista ha demanat "despolititzar" l'ús de la llengua i ha apuntat que tant el català com el castellà són llengües pròpies de Catalunya.

De totes maneres, Illa ha remarcat que els socialistes seran presents al pacte en defensa de la llengua, per bé que ha apuntat que també s'ha d'apostar "per la convivència lingüística". D'altra banda, Illa ha insistit que cal un diàleg "sense ultimàtums" i ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui una taula de partits catalans per constatar el conflicte entre catalans. El líder del PSC també ha reiterat que a Catalunya "no hi haurà ni referèndum ni amnistia" i ha insistit que la majoria del 52% independentista "no existeix". Per contra, Illa assegura que sí que existeix una "majoria silenciosa" que "es va obrint pas" i "vol inaugurar un temps nou a la política". Durant la seva intervenció, Illa ha apostat perquè Catalunya "enforteixi el vincle" amb Espanya per tal de "transformar-la junts". Pel que fa a les propostes que planteja el PSC, Illa ha insistit que cal "corregir l'anomalia" que suposa que a Catalunya l'Estatut d'Autonomia vigent no el votessin els catalans, per bé que ha admès que no podrà ser "a curt termini". També ha posat com a objectiu que Catalunya pugui tenir una llei electoral pròpia.