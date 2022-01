El Govern revisarà cada setmana les restriccions per la covid en lloc de fer-ho cada 14 dies, com fins ara. De fet, la nova resolució que ha d'entrar en vigor aquest divendres tindrà ja una vigència de set dies. En aquesta, el Govern ha proposat mantenir totes les limitacions, a excepció del toc de queda d'1 a 6 del matí, que decau. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat el manteniment de la major part de restriccions, ja que encara no s'ha arribat al pic de la sisena onada, tot i que els experts apunten que «pot ser qüestió de dies». El Govern ha garantit que eliminarà les restriccions quan les xifres ho permetin, «sense precipitació però sense dilació».

A partir d'aquest divendres ja no hi haurà confinament nocturn a Catalunya. Així ho ha confirmat Plaja, que també ha indicat que sí que es mantenen la resta de restriccions. D'aquesta manera, seguiran vigents mesures com la limitació de les reunions a 10 persones, l'ús del passaport covid a la restauració –totes dues han de rebre l'aval de la justícia-, el tancament de l'oci nocturn o les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura. Plaja ha defensat que el toc de queda nocturn ha estat útil, però ha afegit que es considera que en l'escenari actual de la pandèmia, es pot «prescindir» d'ell. Sobre aquest escenari, ha lamentat que les xifres de la pandèmia continuen sent molt elevades, «batent tots els rècords»; tot i que ha indicat que hi ha indicis de desacceleració. Ha afegit que no s'han complert els pitjors escenaris sobre els ingressos a l'UCI i ha afirmat que també cal tenir en compte els canvis que ha comportat la variant òmicron, amb moltes infeccions però menys impacte hospitalari.

D'altra banda, la portaveu ha justificat que la situació no permet encara reobrir l'oci nocturn o treure la limitació a 10 persones en les trobades, tot i que ha apuntat que aquesta darrera hauria de ser la següent mesura a aixecar-se. Plaja ha assegurat que el Govern és «plenament conscient» de l'afectació social i econòmica de les mesures i ha assegurat que es treballa per articular ajudes per l'oci nocturn. Sobre el passaport covid, el Govern espera tenir «en les setmanes vinents» l'informe del comitè d'experts sobre la seva utilitat en el context generat per òmicron. Ara per ara, no està prevista la seva retirada de manera imminent i s'esperarà a conèixer l'opinió dels experts.

Pel que fa al comitè creat pel Govern per estudiar la vulneració dels drets en pandèmia, Plaja ha explicat que va quedar en «stand by» després de les eleccions de l'any passat i que, en tot cas, treballava, però no va passar mai per Govern. Ha agraït la feina dels seus membres i ha assegurat que es tindran en compte les seves recomanacions. Més enllà d'això, ha explicat que el secretari del Govern i la consellera de Justícia s'han reunit aquest dimarts per tractar quina continuació se li dona a aquest comitè. Per últim, Plaja ha reconegut les dificultats que la variant òmicron està provocant en els centres escolars, ja que, a diferència d'anteriors onades, està tenint un impacte important. Malgrat això, ha insistit que la situació és causada per l'afectació general de la pandèmia en la societat i ha tornat a defensar que les escoles són segures. La portaveu ha afirmat que els protocols es tornaran a canviar si l'evolució de la covid ho requereix i ha destacat que el més rellevant és saber explicar-los bé a la societat.