El procés participatiu a l’entorn de l’Agenda Rural encara el tram final. A partir d'aquest dimecres, 12 de gener, la ciutadania podrà consultar i fer les seves aportacions a través del portal Participa. El procés estarà obert fins al 15 de febrer.

Aquest és el darrer pas del procés participatiu engegat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de la Comissió redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS).

Des del mes de febrer, mitjançant 6 tallers temàtics i 15 de territorialitzats, s’han recollit nombroses propostes que han donat com a resultat un document final amb 900 accions. Aquest és el document sobre el qual ara es poden fer noves aportacions i esmenes a través del canal Participa.

Les accions proposades s’ordenen a l’entorn de set grans reptes:

Persones, benestar i repte demogràfic

Transició ecològica

Territori connectat

Sistema agroalimentari

Gestió forestal

Innovació i dinamització social i econòmica

Governança

L’Agenda Rural de Catalunya busca identificar les necessitats de l’espai rural i garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament a través de la diversificació econòmica. L’Agenda és un element clau per a l’equilibri i la cohesió territorial del país.

Aquesta garantia permetrà fer front a reptes de futur com ara el repte demogràfic; la gestió territorial, actuant sobre el medi natural amb els objectius de la conservació i millora de la biodiversitat i la prevenció d’incendis, a través de les mesures de gestió forestal sostenible, elements clau per a la lluita i mitigació del canvi climàtic; i la transició energètica, de manera ordenada, per aconseguir una energia deslligada del carboni l’any 2050; i, especialment, establir un sistema de governança que permeti que, en el futur, es tinguin en compte les necessitats de l’espai rural i la gent que hi viu en totes les polítiques del país.