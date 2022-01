El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que la taula de diàleg entre el seu Executiu i el de Pedro Sánchez es reunirà "en les properes setmanes".

Ho ha dit en declaracions als periodistes després de visitar l'Ajuntament de Granollers acompanyat per l'alcalde, Josep Mayoral, després que la portaveu del Govern, Patricia Plaja, anunciés dimarts que la taula es reunirà a principis d'any, encara sense una data tancada.

Per a Aragonès, "al marge de la confiança que s'ha de donar en tot procés de negociació, ha d'anar acompanyada de concrecions al calendari", i afirma que el Govern manté converses amb el Govern central perquè així sigui.

"No hi ha temps a perdre en la cerca de solucions polítiques al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. No hi ha temps a perdre per trobar una solució democràtica que permeti als catalans decidir el seu futur polític amb absoluta llibertat", ha afegit.

Aliances amb la CUP i declaracións de Garzón

En ser preguntat per la confiança de la CUP després de la seva esmena als comptes catalans, ha respost que "perd sentit" tot i que assegura que la seva voluntat passa ara per reconstruir les aliances amb els de Dolors Sabater i anar sumant acords en clau social al Parlament.

Sobre les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la qualitat de la carn que exporta Espanya i sobre les macrogranges, ha considerat que és "una nova polèmica artificial en què la dreta espanyola vol treure declaracions de context".