Els sindicats Intersindical, USTEC-STEs IAC i SEPC i la Plataforma per la Llengua han acusat el Departament d'Educació de "rentar-se les mans" en el cas de l'escola de Canet de Mar que ha d'impartir un 25% de la docència en castellà en una classe de P-5 per ordre judicial. Les entitats consideren "sorprenent" que des del Govern es traspassi la responsabilitat a la direcció del centre, "a la qual insten a executar la sentència". Després d'advertir que aquesta sentència no serà "l'última" que rebrà una escola, reclamen al conseller d'Educació que assumeixi "les responsabilitat inherents al càrrec", abandoni "les excuses" i lideri "la defensa i la resposta" a aquests "atacs recurrents" a la llengua catalana.

En un comunicat les quatre entitats alerten que organitzacions contràries a la immersió i el poder judicial espanyol "s'han aliat per atacar, de nou, l'educació catalana". Alhora recorden que tant el Tribunal Constitucional com la Lomloe atorguen les competències en matèria lingüística i educativa a les autonomies i que en cap llei vigent s'especifica cap percentatge sobre llengua a l'educació. Consideren, per tant, que les sentències són "clarament il·legals".

Davant d'aquests fets, consideren que "no és acceptable" que els màxim responsables de l'educació a Catalunya "deixin desemparats els docents i els equips directius" davant les "ingerències judicials espanyoles tot al·legant que no són els destinataris de les sentències o que no disposen de competències per fer-hi res".

Alhora consideren "intolerable i del tot incoherent" que després "d'afirmar amb vehemència" que no acataria la sentència del Tribunal Suprem que insta el Departament d'Educació a implementar un mínim del 25% en castellà a tot el sistema educatiu català, "ara no es faci res".