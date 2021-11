Familiars de les víctimes d'accident de trànsit han recordat aquest diumenge els seus éssers estimats en el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit al costat del passeig Marítim de Nova Icària de Barcelona. En un acte amb una setantena de participants, entre afectats, entitats i representants polítics, membres de les associacions de víctimes han assegurat que se senten "oblidats" i han demanat a les administracions actuar contra aquesta "xacra". Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assegurat que potenciaran el servei d'atenció a les víctimes, amb un acompanyament el primer any, i ampliaran el servei amb la inclusió de les víctimes molt greus.

Lamiel ha assegurat també que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) continuarà prestant atenció psicològica "immediata". El director del Servei Català de Trànsit ha enviat el seu suport als familiars de les víctimes de la "violència viària", una realitat que tothom vol que desaparegui dels carrers i vies. Ha dit que les víctimes de trànsit són els millors ambaixadors de la seguretat viària, i de la nova mobilitat responsable i compartida, necessària per ser millors com a societat. Ha destacat que fa anys que treballen amb les associacions de víctimes per atendre-les "com cal", després d'engegar fa deu anys un servei d'atenció "pioner" i que es vol reforçar.

Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha recordat que és un "acte simbòlic" on Barcelona vol ser al costat de les víctimes. A més, ha defensat que l'objectiu és la determinació de "víctimes zero", i ha recomanat que el lema ha de ser "record, acompanyament i compromís". En concret, ha afirmat que cal tenir un record per les víctimes, fer acompanyament als familiars, i fixar el compromís de les administracions per "revertir la situació". Ha assegurat que perdre la vida "no és un accident", sinó una tragèdia i una xacra. A més a més, Batlle ha subratllat que perdre un ésser estimat és també una pandèmia, i en aquest sentit ha agraït el testimoni que donen les entitats, que "és fonamental" per a la conscienciació social. D'altra banda, ha lamentat que les xifres persisteixen, amb 11 persones mortes el 2021 en accidents de trànsit a Barcelona, de les quals set eren motoristes.

"Totes les víctimes compten"

El delegat de Stop Accidentes de Catalunya, Lillo Villasante, ha remarcat que segueixen denunciant la pandèmia del trànsit que cada any mata més d'1,3 milions de persones i deixa ferits més de 55 milions. "Totes les víctimes compten", ha lamentat. El 2019, a Catalunya 105 persones van perdre la vida i 1.175 van resultar ferides de gravetat. Villasante ha assegurat que queda "molt per fer" i ha demanat al Congrés que es comprometi amb l'assumpte. A més, ha afirmat que exigeixen la creació d'una xarxa estatal d'atenció a les víctimes amb un sol número de telèfon.

Ha demanat que la justícia sigui reparadora per a les víctimes, preventiva per a la societat i reeducadora per a l'infractor.Per la seva banda, el portaveu de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, Vicente Sánchez, ha criticat que les xifres "fan por" amb cinc morts diàries i 150 al mes. "No són persones malaltes, són a qui li toqui", ha avisat. Ha enumerat que li pot tocar a l'avi, al pare, a la mare, al jove, als adolescents i fins i tot als nens. "No sé què ens passa quan seiem en un vehicle de motor. Tots els grans som responsables", ha afegit.

A més a més, ha manifestat el seu desig que les xifres se situïn en un mínim de 2,5 persones.Ha assegurat que malgrat que és un dia de record, cal dir que les víctimes se senten "oblidades". Igualment, la portaveu de la Federació Europea de la Federació de Víctimes de Trànsit, Yolanda Domènech, ha reivindicat que la seguretat viària "és un dret", i ha defensat que cal posar fi a la violència viària i crear carrers i carreteres segures.

A més de familiars, han participat en la commemoració el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Vàzquez i representants de les Associacions de Víctimes de Trànsit P(A)T i Stop Accidents. En l'acte, els participants han dipositat clavells i han fet un minut de silenci en record de les víctimes, acompanyats de la interpretació d''El cant dels ocells', de Pau Casals, amb violoncel i de l''Ave Maria', de Franz Schubert. El dia mundial, que se celebra el tercer diumenge del mes de novembre i es va impulsar el 2005 per retre homenatge a les víctimes i donar visibilitat a una "pandèmia que no es pot acceptar". L'eslògan 'Dona suport, actua' recorda als que ja no hi són i dona suport als que han sobreviscut.