El Servei Català de Trànsit (SCT) obrirà un carril addicional a l'AP-7 nord de Sant Celoni a la Roca del Vallès i a l'AP-7 sud de Vilafranca del Penedès a Martorell aquest diumenge per reduir les retencions, després que el cap de setmana passat, el primer sense haver de pagar peatges, s'hi registressin cues quilomètriques. Aquesta és una de les mesures que ha anunciat el director del SCT, Ramon Lamiel. Una altra és la prohibició de circulació dels camions de més de 7,5 tones per l'AP-7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit de diumenge, que surt publicada aquest divendres al Diari Oficial de Catalunya (DOGC). Per als camions de menys tonatge, s'habilitarà un vial segregat a la dreta. Aquestes mesures s'aplicaran els diumenges de setembre.

Trànsit preveu que aquest cap de setmana, coincidint amb la Diada, prop d'uns 425.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h de divendres 10 i les 15 h de dissabte 11. Pel que fa a la tornada, preveu que entre les 12 i les 24 h de diumenge 12 es mobilitzin al voltant de 265.000 vehicles.

Així, el Servei Català de Trànsit obrirà un carril addicional en aquests dos trams de l'AP-7 per reduir les cues en l'operació tornada d'aquest cap de setmana, que,a més, precedeix l'inici del curs escolar. Aquests carrils se situaran en sentit contrari a l'autopista i se sumaran al que és habitual a la C-32 sud a Castelldefels. En els panells de missatgeria variable es publicaran recomanacions de velocitat per circular pels peatges sense barreres, 30 km/h, i a peu de carretera també s'indicarà una disminució esgraonada de la velocitat abans d'arribar a les cabines. La degradació de velocitat -no es pot passar de 120 km\/h a 30 km/h bruscament- ha d'augmentar la seguretat i ajudar a la fluïdesa del trànsit als peatges sense barreres.

La idea és intentar evitar "l'efecte acordió", ha exposat Lamiel en una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres sobre les mesures que aplicaran els propers diumenges després de les cues del cap de setmana passat. L'altra principal mesura, que els transportistes van avançar aquest dijous, és que es prohibeix la circulació dels vehicles pesants, de més de 7,5 tones, a l'AP-7 al tram habitual entre Maçanet i l'Hospitalet de l'Infant als diumenges de setembre entre les 17 h i les 22 h.

S'habiliten nous emplaçaments provisionals per aparcament de pesants. Segons ha explicat el cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Andreu González, aquesta restricció vol augmentar, a part de la fluïdesa del trànsit, la seguretat a l'hora de situar el carril addicional per als turismes en sentit contrari. L'inspector ha assenyalat que hi ha alternatives a l'AP-7 i el director del SCT ha demanat "comprensió" als transportistes, després de les queixes de les associacions del sector davant d'aquesta prohibició. En els trams en què hi hagi instal·lat un carril addicional, els camions que no tinguin restringida la circulació, és a dir, els de menys de 7,5 tones, tindran un vial segrega i no podran realitzar avançaments, ha indicat la subdirectora de Gestió del Trànsit de l'SCT, Lourdes Puigbarraca.

Una altra novetat d'aquest cap de setmana és que hi haurà més cabines de peatge obertes a l'AP-7 respecte a l'anterior; concretament, 11 a la Roca en direcció a Barcelona i 8 a Martorell. El cap de setmana passat es van obrir 5 vials. Lamiel ha explicat que tampoc es poden obrir molts vials per seguretat a l'hora d'incorporar-se als carrils de circulació.

Trànsit insta a retirar les estructures dels peatges

El director de Trànsit també demana al Ministeri de Foment "celeritat" en la retirada de les estructures dels peatges per donar continuïtat a la capacitat de tres carrils de l'autopista i ha destacat que el Govern ha començat a desmantellar aquestes infraestructures a la C-32. Lamiel ha assegurat que no coneixen un calendari concret per a la retirada d'aquestes estructures que representen un "obstacle" a la via.

Mobilitat en dies feiners propera a la del 2019

Trànsit indica que s'està recuperant la mobilitat en dies feiners a Catalunya i que s'apropa a la del 2019, és a dir, a la d'abans de la pandèmia. Ara es troba un 3% per sota. Lamiel ha explicat que en els primers dies de setembre, des de l'aixecament dels peatges, han detectat un traspàs de trànsit a vies que abans eren de pagament i que són més segures i que això els fa confiar en una reducció de l'accidentalitat. En aquest sentit, ha posat l'exemple de la C-17 a Parets del Vallès, amb un traspàs a la C-33, on ha augmentat el trànsit al voltant d'un 40%.