Els transportistes han denunciat que la nova restricció de circulació per mercaderies a l'AP-7 els diumenges és una mostra de "menyspreu" del Govern al sector. El president de CETCAT, Eduard Ayach, considera que aquesta és una "mostra més" de falta de respecte de les administracions pel transport de mercaderies. A més, les associacions CEDCAT i COT creuen que la restricció és una "solució improvisada" a un problema puntual d'un cap de setmana. "L'aixecament dels peatges avui, ens està sortint car", ha conclòs Ayach. Les dues entitats portaveus del món del transport demanen "diàleg" amb les administracions i falta de previsió per la finalització de la concessió de l'AP-7.

La restricció de circulació de camions per l'AP-7 els diumenges d'aquest setembre ha caigut com un gerro d'aigua freda al sector. Les associacions CETCAT i COT, que agrupen un 75% dels empresaris del sector transports de mercaderies de Catalunya, ho veuen com una mostra de "menyspreu".El president de l'entitat, Eduard Ayach, creu que es tracta d'una solució "improvisada" per part de l'executiu català davant del que va suposar les retencions d'un cap de setmana després d'alliberar els peatges de l'AP-7.

De tota manera, Ayach ha recordat que fa pràcticament vuit anys que els camions només poden circular per l'autopista en molts trams de Catalunya i per això, "el volum de camions a la carretera d'avui és el mateix que el d'ara fa cinc anys". Per això creuen que el problema no és la circulació de mercaderies, sinó "els turismes" que han circulat de forma més abundant per l'autopista, ara que és gratuïta.El president de la CETCAT també retreu al Govern que impedeixi circular als camions per l'N-II, l'N-260 i ara, també, l'AP-7. Aquestes restriccions suposen "treure les eines" a un sector que ha estat essencial durant la pandèmia. Malgrat tot, creuen que la Generalitat els està "criminalitzant" amb constants restriccions i mesures. "L'aixecament dels peatges avui, ens està sortint car", ha afegit Eduard Ayach.

Manca de diàleg amb els transportistes

En aquest sentit, el portaveu de la COT, Carles Folchy, ha exigit "diàleg" amb les administracions a l'hora de buscar sortides als problemes de circulació. Critica que cap responsable polític els hagi comunicat la mesura i, per tant, no han tingut marge de maniobra per proposar alternatives. Folchy també ha demanat que el Govern proposi un interlocutor per poder negociar futures mesures.Tot plegat fa que el sector del transport de mercaderies se senti "menystingut" i afirmen que sempre són qui acaben "pagant la improvisació" de les administracions. "No hi ha motius suficients per trencar el dret de la lliure circulació", ha lamentat el portaveu de la COT.

Els transportistes asseguren que la mesura obligarà a avançar els desplaçaments dels transportistes per evitar que la restricció els enganxi a la carretera. Això vol dir que tots aquells qui havien de sortir el diumenge, ho faran el dissabte. A més, alerten d'un possible col·lapse de camions a la Jonquera per esperar creuar la frontera amb França.Aquestes mesures arriben en un moment en què el sector del transports està "al límit" per l'augment constant de sobrecostos que s'afegeixen. Per això els empresaris han avançat que no faran cap protesta en contra de la restricció perquè no s'ho poden permetre.