El Govern i el Parlament dedicaran els actes institucionals de la Diada al músic català Pau Casals i a "la seva defensa de Catalunya, les seves institucions i la pau". La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha presentat el programa de la Diada en roda de premsa i ha anunciat que la celebració tindrà com a eix vertebrador la figura del músic coincidint amb el 50è aniversari del seu discurs a la seu de les Nacions Unides. L'acte central serà el vespre del dia 11 davant les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch, a Montjuïc, on diversos joves artistes homenatjaran Pau Casals i reivindicaran "els valors de pau, justícia, llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat".

El mateix dia 11 està previst que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i gran part dels consellers assisteixin a la manifestació organitzada per l'ANC.

Diada dedicada a Pau Casals

Govern i Parlament han volgut dedicar la Diada d'enguany al violoncel·lista, director i compositor Pau Casals en el 50è aniversari del seu discurs davant de l'ONU 3l 24 d'octubre del 1971, quan es va presentar l'himne compost per ell mateix.

Segons ha explicat Plaja, la Diada serà "una jornada d'autoafirmació i de manifestació de la voluntat col·lectiva de la ciutadania per una Catalunya plural i diversa". La portaveu ha remarcat que es vol demostrar la voluntat de "treballar conjuntament per construir un país on tot sigui possible, on tothom sense cap exclusió pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb absoluta llibertat".

El cartell de la Diada porta per lema una frase pronunciada per Casals: 'Som fulles d'un mateix arbre i l'arbre és la humanitat'. La imatge reprodueix un mural fet per Lily Brick a Penelles, a la Noguera.L'acte central de la Diada serà el dia 11 a les 10 del vespre i se celebrarà davant les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch, a Montjuïc. Segons ha explicat Plaja, l'eix vertebrador de l'acte serà el 50è aniversari del discurs de Pau Casals davant l'ONU i s'hi reivindicarà els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat.

L'espectacle té Marta Bayarri com a directora artística i Jofre Bardagí com a director musical. S'hi podrà veure mostres de música, pintura, dansa fetes per representants de diferents generacions, especialment a través de joves actors i actrius. Alguns dels artistes presents seran Elena Gadel, Andrés Corchero, Cris Juanico, Natàlia Barrientos, Guim Puig, Paula Vicente, el Cor de Noies de l'Orfeó Català, Aurora Bauzà i Pere Jou, entre altres.

Actes institucionals

Els actes institucionals de la Diada començaran el dijous 9 de setembre a El Vendrell, municipi natal de Casals, on es farà el lliurament de les Medalles d'Or de la Generalitat. Aragonès les lliurarà a familiars d'Arcadi Oliveres i de l'oceanògrafa Josefina Castellví. La cerimònia serà a les 20.15 h a la plaça Bach del municipi, davant del monument de Josep Maria Subirachs dedicat a Casals, i serà presentat per Núria Jar. Hi haurà la guàrdia d'honor del cos de Mossos, s'hissarà la senyera i es cantarà el Cant de la Senyera.

El divendres 10 de setembre el Parlament lliurarà les seves Medalles d'Or, dedicades a tots els "represaliats" a la causa general contra l'independentisme. A l'acte només hi assistirà una representació dels afectats. Al vespre el president de la Generalitat farà el tradicional missatge institucional per la Diada des del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona.Els actes de l'11-S començaran al matí amb l'ofrena a Rafel de Casanova. El president també assistirà a l'acte institucional a Josep Irla, al cementiri de Sant Feliu de Guíxols. A la tarda Aragonès i gran part dels consellers assistiran a la manifestació independentista convocada per l'ANC. L'acte central se celebrarà a les 10 del vespre davant les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc.