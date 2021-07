L'exconseller Jordi Turull ha dit aquest diumenge confiar «poc» en les resultats de la taula de diàleg, «per l'actitud de sempre de l'Estat». En una entrevista a RAC1, Turull creu que amb dues o tres reunions ja es veurà si hi ha «ganes» de resoldre el conflicte polític. Solució que, per a ell, només passa per «deixar que la gent de Catalunya decideixi sobre el futur polític». Turull preveu que no es trigarà «gaire» a veure si, per part de l'Estat, la taula de diàleg és «fer bullir l'olla, voler anestesiar el moviment independentista». També ha remarcat que, per ara, «només» ha estat la part catalana qui ha presentat una proposta.

Per Turull, el diàleg entre les forces independentistes ha de ser «permanent»: «De seguida s'anirà veient quin pot ser el recorregut de la taula de diàleg, no crec que ningú que vegi que no porta enlloc, vulgui mantenir els dos anys de marge per un tema de calendari».

L'exconseller també ha replicat la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez, que aquesta setmana va afirmar que espera que els independentistes hagin «après la lliçó». Turull creu que ja l'han après, i que és que «l'Estat està disposat a tot per intentar reprimir el que diuen les urnes a Catalunya», i que l'independentisme és «imbatible» si hi ha unitat, «lleialtat i confiança».