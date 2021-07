El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aplicar el toc de queda i la resta de mesures per contenir la Covid-19 una setmana més. Així, el toc de queda entre la una de la matinada i les sis del matí s'aplicarà aquest cop en 165 municipis, segons la petició d'ampliació que va fer arribar el Govern. També és dona el vistiplau a mantenir la limitació a 10 persones en les trobades socials i l'aforament del 70% als centres de culte. La sala considera que "no hi ha dubte" que la situació és de risc imminent i greu per malaltia transmissible i especialment tenint en compte la variant delta. Per això, afirma que les mesures proposades pel Govern són "necessàries, idònies i proporcionades".

D'aquesta manera, el toc de queda s'aplicarà a 165 municipis i no en els 161 en què es va començar a aplicar el passat divendres. Es tracta de municipis on la incidència acumulada durant la última setmana és igual o superior a 400 casos per cada 100.000 habitants. En la interlocutòria, de 35 pàgines, la sala analitza l'informe enviat per l'Agència de Salut Pública i constata que Catalunya es troba en risc molt alt en relació a la covid. En concret, apunta que la incidència a set dies supera en cinc vegades el límit de risc molt alt fixat pel Consell Interterritorial, amb un 85% de casos de la variant delta i tenint en compte que només el 5,7% dels catalans de 16 a 29 anys tenen la pauta completa de vacunació.

A més, afegeix que hi ha afectació també entre els vacunats i que la positivitat ha continuat creixent durant la darrera setmana. El text afirma que l'increment de casos previst amb una Rt que va arribar al 3,39 el 3 de juliol és d'"autèntic vertigen". Apunta també que en l'informe s'indica que la baixada de la velocitat de transmissió pot ser conseqüència d'un infradiagnòstic. Com ja va fer en l'anterior, alerta del greu impacte en l'atenció sanitària, que es trasllada ara de la primària a l'hospitalària i afirma que si no s'atura el contagi, el sistema assistencial "es pot veure col·lapsat" en pocs dies.

La sala reconeix que més enllà de la vacunació, les úniques mesures eficaces són les de reducció de la interacció social i el manteniment d'una distància mínima, així com l'ús de la mascareta. Tenint en compte que l'explosió de contagis s'ha donat entre els joves i en l'àmbit social, considera que el toc de queda i la limitació de persones són adequades tenint en compte la urgència en la necessitat de reduir contagis.

A més, reconeix l'esforç per reduir al màxim l'afectació de les restriccions. Tot i això, el TSJC demana al Govern que en successives sol·licituds inclogui més informació sobre la situació epidemiològica, com la incidència per franges d'edat, de 16 a 29 anys i successives de 10 anys i no en relació a la població total. També vol que s'especifiqui el personal sanitari que setmanalment està de baixa per covid.