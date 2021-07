El Govern demanarà aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) allargar les restriccions ara vigents una setmana més, entre elles el toc de queda, les reunions de 10 persones com a màxim i el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores. En aquest sentit, ha canviat el llistat de municipis amb toc de queda en funció de la incidència i ara el planteja en un total de 165 municipis. A l'Alt Empordà, aquesta mesura, de moment, afecta a Roses i Vilafant. Si el TSJC ho avala, s'aplicarà a partir del divendres 23 de juliol.

Decretat el confinament nocturn a Roses

L’alt índex de contagis experimentat a Roses en els darrers dies ha motivat que la població passi a sumar-se als municipis catalans en situació de confinament nocturn. Així doncs, es prohibeixen els desplaçaments i la circulació per les vies públiques de Roses entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.

La Generalitat aplica aquesta mesura des del passat 16 de juliol en aquells municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitats en els darrers 7 dies.

A Roses, la incidència acumulada és actualment de 818,41, amb un marcat ascens de les dades epidemiològiques tant pel que fa a l’índex de risc, que se situa en un 1.696,1, com de la taxa de reproducció, d’un 2,07. En els darrers 7 dies el municipi ha comptabilitzat un total de 123 nous positius per Covid-19.

Unes dades que, segons assenyala el regidor de Sanitat de Roses, Marc Danés, "han motivat que la Generalitat hagi cregut convenient activar el confinament nocturn a Roses. Des de l’Ajuntament esperem que aquesta mesura contribueixi a reduir els índexs de contagi amb una mínima afectació al dia a dia de la nostra vila pel que fa a les activitats diürnes, això sí, respectant en tot moment els protocols i mesures de prevenció vigents".

L’alcalde de Roses, Joan Plana, apel·la a la responsabilitat de la ciutadania "un cop més, hem de sumar esforços individuals amb l’objectiu comú d’aconseguir parar i reduir, entre tots i totes, l’evolució de contagis per Covid-19 a Roses ”.

Per desplaçar-se dins l’horari de confinament (de les 01.00 a les 6 del matí) cal dur el certificat autoresponsable de desplaçament i la documentació que n'acrediti el motiu.

Hi ha altres incorporacions importants com Lleida, el Vendrell, Igualada, la Bisbal d'Empordà, Salt, Mollerussa i Roses, entre d'altres. Entre els que surten, en canvi, hi ha Deltebre, Esparraguera, Sant Celoni, Solsona o Sant Sadurní d'Anoia. El mapa dels municipis amb toc de queda, aquí.