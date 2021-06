El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha opinat sobre la concessió dels indults com un possible primer pas per a la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. "Serà difícil sortir del conflicte si no es resol el problema de Puigdemont", ha assenyalat Puigneró en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'. "En aquest procés Puigdemont no és el problema, és la solució. Si no se soluciona el problema de l'exili serà molt difícil que puguem arribar a una solució global del conflicte. Sempre tindrem un president legítim a l'exili, i això ho volem resoldre", ha insistit el vicepresident del Govern, que sobre la via unilateral ha estat clar: "No és la primera opció, però no la descartem".

Segons Puigneró, la via unilateral seria de nou un recurs "si intentem arribar a un acord i el govern central no es mou". "Ja vam demostrar l'1-O que la via unilateral és possible", ha afegit el vicepresident català, que també ha criticat l'estat espanyol d'actuar unilateralment "quan es carrega l'Estatut". Sobre la reforma del Codi Penal per rebaixar les penes de sedició, Puigneró es mostra més que escèptic. "Bé, no sabem què creure'ns, d'aquests globus sonda del govern central. En tot cas, que ho facin (...) Si la solució es vol plantejar via reforma del Codi Penal, que ens l'ensenyin", ha apuntat el vicepresident del Govern, que ha ironitzat. "Això comença a ser allò de l'Esperit Sant, del qual tothom parla però que ningú ha vist", ha asseverat Puigneró.

Sobre la taula de diàleg: "Ens prepararem per si no va bé"

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals també s'ha referit a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, i ha reiterat la manca "d'entusiasme" de Junts. "Ens prepararem per si no va bé, però el que pugui venir si no va bé Junts no ho pot fer sola. Necessitarem la unitat de l'independentisme, del 52%, i això vol dir acordar l'estratègia", ha reflexionat en veu alta Puigneró. "El primer pas de l'embat és la taula de diàleg", ha certificat el vicepresident del Govern, que ha finalitzat fent referència a la recollida de firmes del PP contra els indults. "Espero que algun dia el PP reculli firmes per una proposta a favor de Catalunya, no sempre en contra. No tot s'hi val per aconseguir vots, i els insto que reflexionin", ha conclòs Puigneró.