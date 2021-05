El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que "abans de les vacances d'estiu s'ha de posar en marxa la taula de negociació" i per això vol reunir els partits "les pròximes setmanes" els partits que el van investir la setmana passada per anar-hi amb una posició que representi el conjunt de la societat i no només la seva. Ho ha dit en una entrevista amb el diari 'Ara' en què ha garantit que no deixarà de dur "mai" l'amnistia i l'autodeterminació a la taula de diàleg amb l'Estat.

"Ja sé que una resolució del conflicte no vindrà de la nit al dia, però també sé que ho hem de provar", per la qual cosa ha demanat no "deixar passar gaire més temps". Aragonès vol "treure el conflicte dels tribunals i altres òrgans de l'Estat repressors que intentaran retenir-lo i situar-lo al camp de joc en què es resolen políticament els conflictes de naturalesa política, que és el diàleg". "No hem de fer és deixar podrir la situació ni qui dia passa any empeny", ha afegit.

Sobre el termini de dos anys que s'ha marcat el Govern per veure la viabilitat de la taula de diàleg, ha defensat el "projecte amb mirada llarga" d'ERC i ha assenyalat que el termini "ve condicionat fonamentalment per la fi de la legislatura espanyola": "Queden dos anys de continuïtat d'un govern de l'Estat que, malgrat la distància abismal que encara tenim, ha reconegut que hi ha un conflicte polític que s'ha de resoldre".

El govern espanyol té sobre la taula la possibilitat d'indultar els condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Aragonès, tot i defensar l'amnistia com a millor solució, ha reclamat a l'executiu estatal que "No especuli amb els indults" i que prengui "una decisió justa i que sigui ràpida". A més, li ha demanat que sigui "valent" davant dels "sectors reaccionaris que davant de qualsevol petit avenç tornen a posicionar-se", com la dreta espanyola i algunes veus del PSOE.

Amb el president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que ha acordat tenir-hi "una conversa tranquil·la la setmana que ve" en què hi plantejarà, ha avançat, el repartiment dels fons europeus aprovats per facilitar la recuperació econòmica després de la pandèmia de covid-19. Segons Aragonès, s'ha de fer "segons criteris objectius" i això vol dir que "Catalunya obtindrà una part important dels recursos", ha dit.Carles PuigdemontEl president ha revelat que la primera carta de felicitació que va rebre en ser investit va ser de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, amb qui vol reunir-s'hi "les pròximes setmanes". "És el principal referent polític del partit amb el qual tinc una coalició", ha subratllat.