El ple per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat serà dijous a la tarda i divendres. El primer dia començarà amb la intervenció del candidat i la votació no serà fins divendres, quan faltin 5 dies perquè s'esgoti el termini legal cap a unes noves eleccions. Així ho ha anunciat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per constatar que Aragonès té prou vots per ser escollit president de la Generalitat. Aragonès ja es va sotmetre a dues investidures fallides al març però després de l'acord entre ERC i JxCat per a un govern de coalició compta amb el vot afirmatiu dels 74 diputats independentistes.

"Després de la perceptiva segona ronda de consultes, he constatat que el candidat que té més possibilitats de ser investit és Pere Aragonès. Per tant a partir d'aquest moment procediré a donar signatura a la convocatòria d'un segon ple d'investidura que tindrà dues sessions. Dijous a partir de les 16 hores i divendres a partir de les 9 hores", ha afirmat Borràs.Un 83% dels afiliats de JxCat han avalat l'acord per formar un govern de coalició amb ERC. Per la seva banda, la CUP no té intenció de tornar a consultar la seva militància després de l'acord entre ERC i JxCat i manté el 'sí' dels seus diputats. Així doncs, Aragonès té garantits 74 vots a favor (33 d'ERC, 32 de Junts i 9 de la CUP) i serà investit en primera volta, ja que superarà la majoria absoluta situada en 68 escons.Aragonès serà investit tres mesos després de les eleccions del 14-F i gairebé dos mesos després de les dues investidures fallides de finals de març. Llavors els 32 diputats de Junts hi van votar en contra. En cas que no hi hagués investidura abans del 26 de maig es dissoldria el Parlament i es convocarien eleccions automàticament.

Una vegada el Parlament aprovi la investidura d'Aragonès, la presidenta Borràs haurà de posar-se en contacte amb Felip VI, que és qui nomena el president de la Generalitat. L'article 5 de la Llei de la Presidència també estableix que la presa de possessió ha de tenir lloc en el termini de 5 dies a partir del nomenament. Aragonès però té la intenció de prendre possessió del càrrec quan abans millor.