Detenen un fals osteòpata per abusar sexualment d'una pacient a Barcelona

Els Mossos han detingut un fals osteòpata com a presumpte autor d'abusos sexuals a una pacient a la qual va drogar amb una substància química abocada en una beguda que li va oferir com a relaxant muscular.

Els Mossos van assenyalar ahir en un comunicat que el passat 19 d'abril, agents adscrits a la comissaria de Sant Martí, a Barcelona, van detenir un home de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual i un altre d'intrusisme professional.

L'arrestat, va explicar la policia catalana, exercia com a fals osteòpata al seu domicili particular, on va abusar de la víctima. L'home té antecedents policials per diversos delictes, entre ells per violència masclista. Si bé aquest és l'únic cas que se li atribueix per ara d'abusos sexuals, la policia no descarta que apareguin noves denúncies contra ell.

La detenció es va iniciar arran de la denúncia d'una dona que assegurava haver estat víctima d'abusos sexuals per part d'un osteòpata que va conèixer a través d'una xarxa social.

Després de contactar amb ell, la víctima va acudir a la seva consulta en diverses ocasions fins que un dia, en acabar una sessió, el fals terapeuta li va oferir una beguda que, segons li va dir, era un relaxant muscular. Després de beure-la, la dona es va sentir marejada i va perdre parcialment la consciència, moment en què el detingut va aprofitar per abusar d'ella.

Quan la víctima va recuperar la consciència, va decidir acudir a un metge i posteriorment a una comissaria per presentar una denúncia per aquests fets. Els Mossos d'Esquadra van poder comprovar també que el detingut no estava col·legiat, fet pel qual li van imputar també un delicte d'intrusisme professional. Després de passar a disposició judicial, l'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs.