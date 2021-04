Arrenca la campanya 'Cap llar sense aliments'

Un any després de l'inici de la pandèmia per coronavirus, la demanda d'ajuda alimentària persisteix. Els bancs d'aliments de Catalunya han registrat un increment de la demanda d'un 30 % l'últim any. Amb l'objectiu de frenar aquest augment, la Fundació 'la Caixa' i CaixaBank impulsen la segona edició de la campanya solidària «Cap llar sense aliments».

La presidenta de la Federació Catalana dels Bancs d'Aliments, Roser Brutau; el director de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas; el subdirector general de la Fundació 'la Caixa', Marc Simón, i el director corporatiu d'Acció Social de la Xarxa CaixaBank, Pedro Huguet, han presentat en un acte l'acció «Cap llar sense aliments» i han fet una crida a la solidaritat.

L'any passat, l'acció va recaptar 700.000 euros a Catalunya i un total de 3,4 milions d'euros al conjunt d'Espanya, amb els quals es van aconseguir 3.600 tones d'aliments bàsics. En concret, a Catalunya, se'n van aconseguir 785 tones.

«La pandèmia està tenint greus conseqüències, fins al punt que milions de persones no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques i es veuen obligades a recórrer als bancs dels aliments. En el context actual, el que més s'hauria de contagiar és la solidaritat, i per això reforcem el nostre compromís amb les entitats socials impulsant de nou aquesta campanya tan necessària», afirma el subdirector general de la Fundació 'la Caixa', Marc Simón.

«La demanda d'aliments ha crescut de forma desmesurada i sostinguda. Els bancs d'aliments estem fent un esforç extraordinari per poder-hi donar una resposta adequada. Necessitem molta ajuda perquè són centenars de milers les persones que en aquests moments es troben en una situació d'inseguretat alimentària a Catalunya. És imprescindible i urgent que els garantim l'accés a una dieta suficient, variada i saludable», sosté el director de la Fundació Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas.

«El compromís social és un dels valors fonamentals de CaixaBank i un factor essencial i diferencial del seu model. Per això, estem compromesos amb l'impuls de projectes com aquesta acció. Hi col·laborem aportant-hi recursos essencials per poder-los desenvolupar i mobilitzant aportacions a través dels nous mitjans de pagament digitals i de la banca en línia, canals en els quals CaixaBank és líder i referent, amb més de 7 milions de clients», indica el director corporatiu d'Acció Social de la Xarxa CaixaBank, Pedro Huguet.

Segons la Federació Catalana dels Bancs d'Aliments, la demanda d'ajuda va augmentar prop d'un 30 % després del començament de la pandèmia i els bancs d'aliments de les quatre províncies van atendre 60.000 persones més que l'any anterior. Actualment, a Catalunya s'està donant assistència a 256.000 persones a través de 636 entitats socials col·laboradores. A Girona, els bancs d'aliments atenen en aquests moments 46.600 persones a través de 89 entitats.