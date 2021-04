Condemnen tres dels acusats per la violació múltiple de Sabadell

L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir tres dels quatre processats per les tres agressions sexuals seguides que va patir una jove de 18 anys en una fàbrica abandonada de Sabadell el 3 de febrer de 2019. El tribunal imposa 31 anys de presó a un dels acusats com a autor material d'una de les violacions i cooperador necessari de les altres dues, així com 13 anys i sis mesos als altres dos imputats per complicitat d'un delicte d'agressió sexual (eren al lloc, no van evitar el que va passar i van contribuir a un clima de terror). Un quart sospitós va ser absolt, en no existir proves que acreditin la seva presència a la nau. La polèmica va marcar la celebració d'aquest judici davant les preguntes del fiscal del cas. Alts membres de la Fiscalia van denunciar la seva falta de sensibilitat a l'hora de fer l'interrogatori, mentre que les associacions professionals van sortir en la seva defensa. No obstant això, l'acusació pública va remarcar en el seu informe final que donava total veracitat a la versió de la denunciant.

Els magistrats de la Secció Sisena de l'Audiència estableixen cinc anys de llibertat vigilada per als processats, tots ells d'origen marroquí, que s'aplicaran un cop complerta la pena de presó, i el pagament d'una indemnització a la víctima de 60.000 euros. Serà en la fase d'execució de la sentència i després d'haver complert tres quartes parts de la pena, estiguin en tercer grau (semillibertat) o en llibertat condicional, quan s'afronti la possibilitat d'expulsió del territori nacional dels acusats que estiguin a Espanya de manera irregular. Els jutges van avalar el testimoni íntegre de la víctima de la violació.