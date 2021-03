Les universitats catalanes reclamen l'amnistia per als presos de l'1-O

Els rectors de les universitats públiques catalanes i més d'un centenar d'acadèmics i investigadors han reclamat l'amnistia per als líders independentistes empresonats i exiliats. Convocats per Òmnium Cultural, van escenificar ahir el seu suport amb una fotografia a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona al costat del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, que va destacar el paper de les universitats com a «punt de trobada dels valors compartits».

El col·lectiu de professors contraris a la independència de Catalunya Universitaris per la Convivència va expressar «estupor i indignació» per la participació dels rectors i altres acadèmics a la proposta d'Òmnium, que considera un «atac inacceptable a l'essència mateixa de la universitat».