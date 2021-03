Vergés rebutja avançar el toc de queda per Setmana Santa

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha rebutjat avançar el toc de queda per Setmana Santa. Després que el Ministeri de Sanitat hagi sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin més d'hora, a les 20 hores, Vergés ha demanat esperar que els detallin bé "què volen i amb quina intenció" per valorar-ho però s'ha mostrat en contra de moure el toc de queda, fixat a les 10 del vespre a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha criticat el Ministeri perquè "aquestes coses no poden anar a última hora" i els ha retret que ara vulguin "coordinar" mesures. "Sempre es desperten per vacances", ha dit. D'altra banda, ha descartat relaxar mesures i ha dit que l'estancament "no permet avançar".