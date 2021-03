El Palau reclama a JxCat els diners de la condemna a Convergència

La Fundació del Palau de la Música ha remès un escrit a l'Audiència Provincial de Barcelona en el qual, davant el temor que no es pugui cobrir el decomís de 6,6 milions d'euros per finançament il·legal a què va ser condemnada Convergència en el cas Palau, es tingui per successor d'aquest partit no només el PDeCAT, sinó també Junts per Catalunya.

En l'escrit s'exposen fins a 11 arguments pels quals, segons l'opinió del Palau de la Música, no es pot dir que JxCat és un partit que no té res a veure amb Convergència, com sosté la formació de Carles Puigdemont. «L'incident d'execució sobre la successió no pot constrènyer-se únicament al PDeCAT, sinó que ha d'ampliar-se a Junts per Catalunya, en ser l'esmentat partit polític successor també de CDC i, al seu torn, del PDECat», diu el text

La justificació del Palau comença amb el congrés de refundació de CDC. «Junts per Catalunya va ser una de les denominacions que es van proposar des de CDC» com a nova marca, tot i que llavors els afiliats es van decantar per la de Partit Demòcrata.

La denominació JxCat es va utilitzar en les eleccions al Parlament del 2017, com a marca electoral, com recorda el Palau, d'«una coalició participada per CDC i PDeCAT». L'administrador general d'aquella coalició, insisteixen, era Jordi Oliveras, «actual responsable de finances del PDECat». L'11 de juliol del 2018, el PDeCAT va inscriure com a partit en el registre del Ministeri de l'Interior a JxCat. En aquell moment, es va inscriure com a seu social la seu del PDeCAT, i com a presidenta Laia Sarri, que era consellera municipal de la mateixa formació.

CDC, el PDeCAT i Junts es van presentar com a coalició a les generals d'abril i a les europees de maig del 2019. El primer cas, diu l'escrit del Palau, «és summament expressiu de la naturalesa successora de CDC i PDeCAT per part de Junts, per tal com –malgrat que Junts ja estava registrat com a partit polític– no va desplegar cap paper ni organitzatiu, ni econòmic ni polític» en aquesta coalició. PDeCAT i Junts també es van presentar com a coalició a les generals del novembre del 2019. «En aquesta ocasió, es continua contemplant únicament el PDECat com a perceptor de les subvencions i drets electorals, així com responsable de les despeses», diu el Palau.

L'escrit afegeix, com a prova de la vinculació entre JxCat i el PDeCAT –i, per tant, també amb Convergència– que «la totalitat dels programes electorals del PDeCAT difosos a través de la seva pàgina web es remeten als programes de Junts». I més recentment que la Junta Electoral va estimar, abans de les últimes eleccions al Parlament, que el PDeCAT era «l'únic titular dels drets electorals derivats de la coalició Junts per Catalunya presentada a les eleccions autonòmiques del 2017».

La «migració» de la JNC –les joventuts històriques de Convergència– a Junts i «el transvasament significatiu de les bases i els representants del PDeCAT a Junts» porta el Palau de la Música a concloure que «primer la marca de Junts, i posteriorment el partit polític amb idèntica denominació, no és de cap manera un partit nou», sinó que és «la continuació de CDC i, al seu torn del PDeCAT», perquè «conserva una identitat substancial amb tals partits polítics». «Junts no és res més que un simple canvi d'aparença», rubrica l'escrit.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va dir ahir que estan esperant el període d'al·legacions per tal d'argumentar que la petició «evidentment no és congruent». JxCat reivindica que no és el partit continuador de CDC i esgrimeix que la Junta Electoral Central (JEC) va assignar al PDeCAT tots els drets electorals de l'antic partit. «És legítim que es vulgui rescabalar, però s'equivoquen a l'hora d'apuntar a JxCat, que és un partit nou», va assegurar.