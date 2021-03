La detinguda per cremar una furgoneta policial, en llibertat

La jove italiana acusada de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana a la Rambla de Barcelona durant els disturbis per l'empresonament del raper Pablo Hasél ha quedat en llibertat després de la presentació per part de la seva defensa d'una prova pericial antropomètrica que apunta que la persona que va llançar líquid inflamable damunt d'una bengala no és ella. Sara Casiccia, de 35 anys, originària de Torí i resident a la capital catalana, ha estat tres setmanes a la presó acusada de ser la presumpta autora material de l'atac.

La jutge que investiga aquests disturbis ha admès el recurs presentat per l'advocat de la jove italiana, José Manuel del Río, al qual es va adherir la Fiscalia, contra la interlocutòria de presó. La magistrada ha tingut en compte l'informe pericial aportat per la defensa que assenyala que l'altura de la detinguda i la de la persona que va llançar el líquid inflamable difereix, que la complexió corporal és diferent (la persona que incendia la furgoneta és més jove i prima) i que la roba que vestia aquell dia l'arrestada no coincideix amb la que apareix a les imatges de l'atacant del vehicle de la Guàrdia Urbana. En aquest mateix sentit, el lletrat va aportar un reportatge fotogràfic amb la vestimenta que portava Casiccia durant aquesta jornada.