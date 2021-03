Restriccions a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir de dilluns?

Les persones de la mateixa bombolla de convivència es poden moure lliurement per tot el territori català des d'aquest dilluns. La mesura anunciada pel Procicat recentment entra en vigor dilluns i es mantindrà, com a mínim, fins al 28 de març. Ara bé, la mobilitat fora de la comarca només es permet si és amb la unitat de convivència i s'ha de dur la declaració d'autoresponsabilitat.

A més, la superfície de venda en els grans establiments s'amplia fins als 800 m2, mantenint l'aforament màxim d'un 30% i ?i poden reobrir les sales de joc, també amb un aforament limitat. Una altra novetat és que el comerç no essencial ja podrà tornar a aixecar la persiana aquest cap de setmana. Per contra, en el sector de la restauració no hi ha canvis.

· MobilitatUna de les grans novetats pel que fa a mobilitat és l'aixecament del confinament perimetral comarcal per a les bombolles de convivència. Es manté vigent la limitació de l'entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats,

· Toc de quedaEl confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22.00 i les 06.00 hores.

· Restauració i hostaleriaPel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, poden seguir obrint de 7:30 a 17.00 hores. En la resta d'horaris, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client o per a lliurament a domicili.

· ComerçosEs permet l'obertura del comerç no essencial i comerços de més de 800m2 de dilluns a dissabte. També reobren les sales de joc amb un aforament limitat. En tots els comerços l'aforament màxim permès és del 30%.

· Activitats esportivesEn l'àmbit esportiu, es permeten les competicions federades per als menors de 16 anys i es permet el públic en aquelles que tinguin seient preassignat, a excepció de les competicions estatals i internacionals. L'aforament de públic és del 50% en espais a l'aire lliure i del 30% en espais tancats.

· Cultura

S'aixeca la prohibició de gales, lliurament de premis i festivals. La cultura popular i tradicional està permesa sempre que siguin activitats estàtiques i es faci en espais perimetrats o tancats i amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb públic en seients.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus