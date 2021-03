Nou càrrec per a la presidenta que no va poder ser

Ha passat en tres anys de consellera a diputada al Congrés, presidenciable i ara presidenta... del Parlament. Els seus detractors creuen que fa un pas a un costat, però el seu perfil està caracteritzat per l'ambició

Fa tres anys i dos mesos, Laura Borràs (Barcelona, 1970) dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, experta com és en literatura medieval. Una direcció per la qual ara està investigada per corrupció. Però des de l'inici del més àlgid del procés, aquesta dona de 50 anys de Barcelona, filla i esposa de prestigiosos metges, no ha parat d'encadenar llocs de responsabilitat en la cadena de comandament de JxCat.

Borràs ha usat la seva innegable capacitat dialèctica (el seu pare li va dir «fas màgia amb les paraules» poc abans de morir), la seva hiperactivitat, la seva autoestima i la seva habilitat a les xarxes socials per a saltar de càrrec en càrrec. Va ser elegida diputada, posteriorment consellera de Cultura sota la presidència de Quim Torra, i nou mesos després va abandonar el Govern per a ser la candidata de JxCat a les eleccions generals. D'allà, a optar a presidir el Govern.

La seva candidatura a Madrid no va ser reeixida, davant de la victòria incontestable d'ERC en el flanc sobiranista. I tampoc ha finalitzat la seva etapa a Madrid. De la mà de Torra i del seu nucli dur format per fidels com Josep Costa o Francesc de Dalmases, ha continuat aspirant a més. Sense pertànyer a cap família política, ha aconseguit victòries aclaparadores, com en les primàries per a triar candidat de Junts a la Generalitat davant del conseller i ex-convergent Damià Calvet. El seu segell és el de la proximitat amb un discurs molt proper al de la CUP en relació a la «repressió» de l'Estat i l'aposta radical per la unilateralitat. El seu discurs en campanya prometent una declaració d'independència va sorprendre i no va agradar fins i tot a destacats dirigents del partit, on no era la presidenciable favorita.

Però aquesta és una de les seves característiques: anar per lliure i mantenir una agenda imparable. Dorm poques hores i aprecia la vida, atès que va estar a punt de perdre-la després del part de la seva filla, també amant de les lletres i de les xarxes socials. Tan ràpid ha estat el seu viatge polític que disposa ja fins i tot d'un llibre autobiogràfic ple d'autoelogis i crítiques a ERC. Uns socis i rivals que li han propinat el seu principal cop polític: Borràs es veia presidenta de la Generalitat fins que els números van confirmar la victòria del PSC, seguit per Esquerra.

Ara Borràs ha de prendre un nou rumb, assumir un altre càrrec. Uns ho veuen com la victòria de l'aparell del nou partit de Puigdemont per a apartar a una dona díscola, uns altres creuen que Borràs mantindrà protagonisme i podrà escenificar un altre xoc amb la justícia espanyola si és inhabilitada.

Sigui com sigui, assumeix la seva etapa més difícil: gestionar el procés judicial i assumir que encara segueix lluny de liderar l'independentisme