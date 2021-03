La manifestació feminista no mixta acaba amb diversos actes vandàlics a Barcelona

La manifestació feminista no mixta, prèvia al 8-M, ha acabat amb diversos actes vandàlics a Barcelona. Segons fonts policials, un grup de persones ha fet trencadisses de vidres en alguns aparadors d'establiments comercials al barri de Sant Gervasi-Galvany. Entre els locals afectats hi ha un concessionari de vehicles, una botiga de telefonia, una agència de viatges i una clínica dental. El mateix grup també han provocat danys a cinc oficines bancàries al voltant de Via Augusta amb Muntaner, així com al carrer dels Madrazo. Durant el transcurs de la marxa també s'han fet algunes pintades.

La protesta ha començat a les 7 de la tarda davant de l'estació de FGC del Putxet, convocada per diversos col·lectius feministes. Encapçalada per una pancarta on es podia llegir 'La nit és nostra', ha recorregut diversos carrers de la ciutat. El seu pas per diferents vies ha provocat afectacions al trànsit, que ja s'ha restablert per complet.