Els Mossos identifiquen el lloc on la noia va perdre l'ull en les protestes per Hasél

Els Mossos ja tenen a punt un primer informe sobre les circumstàncies en les quals una noia va perdre un ull a la Via Augusta de Barcelona durant la primera nit de protestes en suport a Pablo Hasél. Segons va avançar el comissari Joan Carles Molinero en una entrevista a la cadena Betevé, la policia ja ha identificat el lloc i l'hora concrets en què la noia va rebre l'impacte a l'ull. Així mateix, també han assenyalat tots els punts en què aquell dia es van utilitzar bales de foam. Les conclusions de la investigació oberta per Interior, que està «pràcticament finalitzada», serà remesa en els pròxims dia al jutge, que, després de rebre un informe de l'hospital on va ser atesa la jove, va obrir al seu torn una investigació.

A l'informe mèdic que l'Hospital Clínic va remetre al jutge es conclou que la ferida és resultat d'un escenari de desordres públics. Molinero no va voler avançar si l'impacte a l'ull va ser o no per una bala de foam i va demanar esperar que acabin les diligències judicials.

La investigació dels Mossos serà completada amb l'informe forense. En les indagacions, es tindrà en compte si a la zona on la jove va perdre l'ull es van llançar bales de foam i també el fet que aquestes tenen un «mínim rebot», va explicar el comissari Molinero.

D'altra banda, Molinero es va referir a l'actuació dels Mossos a Gran de Gràcia, on un grup de manifestants van quedar encapsulats i va admetre que ara, una vegada revisada, la farien «d'una altra manera». Malgrat això, va matisar que cal situar-se en el moment concret de cada actuació i que ara és fàcil fer l'anàlisi a posteriori. «Treballarem perquè no es tornin a produir situacions com aquestes», va afegir.

Donar explicacions

En paral·lel, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, compareixeran dimecres que ve en el marc de la Diputació Permanent del Parlament. Ho faran a petició pròpia per donar explicacions sobre els aldarulls i l'actuació policial en les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasel. En la reunió de representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent d'ahir també es va fixar per a la pròxima sessió la compareixença del conseller d'Educació, Josep Bargalló, en aquest cas per explicar l'inici del segon trimestre del curs escolar. Ho va demanar la CUP i es va aprovar per unanimitat en una sessió de la Diputació Permanent del gener., segons va recollir ACN.

En la pròxima sessió de la Diputació Permanent prevista per a dimecres de la setmana que ve també es debatrà i votarà el decret llei 10/2021 de mesures urgents de caràcter tributari i financer, que afecta les màquines recreatives i d'atzar.