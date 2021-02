Tercera nit de disturbis a Barcelona amb 6 detinguts

continua la violència. Almenys sis persones van ser detingudes ahir a Barcelona en la tercera nit de disturbis per l'empresonament de Pablo Hasél. Tots sis van ser arrestats per desordres públics, acusats de llançar objectes contra la policia i participar en actes vandàlics. A banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va assegurar que fins a darrera hora de la nit havia atès dues persones, una ferida menys greu i l'altra lleu. Alguns radicals van atacar la seu d'El Periódico, on van fer pintades i van llançar pedres contra la porta.