Sàmper diu que hi va haver «violència gratuïta» en contra dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar que els Mossos d'Esquadra no van intentar aturar «enlloc» les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasel i que, per contra, es va produir «violència gratuïta» contra els agents. En una roda de premsa ahir al matí, Sàmper va condemnar «amb majúscula i en negreta» aquesta violència i va afegir que «mai està emparada» en l'exercici de drets fonamentals. El conseller va reconèixer «preocupació» pels fets i va insistir que es van sobrepassar «límits». El conseller va recordat que el Tribunal Europeu de Drets Humans reconeix que una manifestació pot provocar molèsties i va afegir: «El que va passar ahir (per dimarts) no són molèsties».

Sàmper va iniciar la seva intervenció reconeixent que la sentència contra el raper Pablo Hasel es basa en preceptes «caducs» i d'una època «contrària a qualsevol altre amb valors democràtics». El polític va afegir que cal una reforma «urgent» d'aquests preceptes però va defensar que l'oposició als mateixos s'ha de fer sempre «de forma pacífica». «La violència no està mai emparada ni permesa», va assegurar.

El conseller es va referir especialment als fets que van tenir lloc a la comissaria de Vic i va afirmar que aquesta «exemplifica la magnitud de la tragèdia». En aquest sentit, tant ell com el comissari Joan Carles Molinero van afirmar que no s'havien produït uns fets similars mai abans contra una comissaria de la policia catalana, que Sàmper va recordar que és una «institució» i va lamentar que va quedar «literalment destrossada». El conseller d'Interior va mencionar també que es va haver de fer sevir el codi «33'» que només s'utilitza «en situacions d'extrema gravetat».

D'altra banda, Joan Carles Molinero va concretar que quan van començar els incidents, a l'interior de la comissaria de Vic hi havia una dona i la seva advocada per denunciar uns fets relacionats amb violència masclista. Les dues dones van ser traslladades al primer pis i protegides de les pedres que ha afirmat van arribar fins a l'oficina d'atenció ciutadana.

Molinero va explicar que es van produir 32 concentracions arreu del país i que totes van tenir un caire pacífic però que «ràpidament» es van transformar en manifestacions amb «actitud molt violentes i agressives» contra els policies. I és que segons tant Miquel Samper com Joan Carles Molinero hi va haver violència «molt desmesurada», en paraules de Molinero, qui també va lamentar que aquests episodis han anat en augment en els darrers temps. El comissari va confirmar que es treballa «intensament» per identificar els autors d'aquests aldarulls. «Tindrà conseqüències», va dir el responsable dels Mossos d'Esquadra.