El Govern farà «petites modificacions» a les mesures a partir de dilluns

El Govern descarta grans canvis en les restriccions vigents a Catalunya per contenir la pandèmia del coronavirus, però sí que s'obre a suavitzar-ne algunes, a partir de dilluns de la setmana que ve, tenint en compte els bons resultats epidemiològics. El Procicat revisarà aquesta setmana les mesures actuals, vigents fins al 22 de febrer. Així ho va avançar ahir el secretari general de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, que va assenyalar que la pressió assistencial als hospitals i UCIs continua sent molt elevada, cosa que aconsella no abaixar la guàrdia.

«No llançaré globus sonda, però ja els avanço que no hi haurà una desescalada absoluta ni gaire remarcable», va assenyalar Ramentol. El secretari general de Salut sí que va confirmar que sobre la taula hi ha la possible reobertura dels centres comercials, actualment obligats a tancar: «L'àmbit dels centres comercials és un dels que hem revisat, però hem d'analitzar les dades», va apuntar.



Presencialitat a les aules

D'altra banda, alumnes de primer de grau de diverses universitats catalanes van retornar ahir a les aules de forma presencial després de la flexibilització de les restriccions. D'una banda, més de 2.000 alumnes de la Universitat de Lleida van retornar al sistema semipresencial i gairebé 2.000 alumnes més, a Vic