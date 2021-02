Eleccions al Parlament de Catalunya: així han passat els candidats seva jornada de reflexió

Feia anys que a Catalunya no es veia una campanya tan tensa com la del 14F. Però aquest dissabte, jornada de reflexió, els nou candidats a la Generalitat han recordat el què durant dècades es va definir en to positiu com l'"oasi català".

Els arcs de la façana principal de Parlament de Catalunya, edifici que es va erigir a principis de segle XVIII com a arsenal per a la fortalesa de la Ciutadella, han estat testimonis de la primera foto de grup dels candidats en jornada de reflexió amb mascareta i distància social , els signes d'aquests temps de fatiga pandèmica. Una fatiga, la de 15 dies de la campanya més dura i insòlita viscuda a Catalunya, que els mateixos nou candidats comentaven.

El primer a arribar a la cita, en cotxe i un quart d'hora abans de les 9 hores, ha estat el candidat d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, a qui ha seguit, ja a peu i després de prendre cafè en un bar proper, la cupera Dolors Sabater. Pocs minuts abans de l'hora pactada han anat arribant, gairebé a l'uníson, els candidats constitucionalistes Alejandro Fernández (PPC), Salvador Illa (PSC) i Carlos Carrizosa (Ciutadans). Illa, amb una americana verda esperança, ha estat l'únic candidat -ni tan sols Aragonès- que ha arribat amb corbata a la primera de les tres fotos que els dirigents tenien avui agendades per aquest fresc matí de febrer. Una mica ja corrents ha aparegut Jéssica Albiach, que s'ha reunit de seguida amb Aragonès i Sabater per donar suport a una plataforma antifeixista que buscava la signatura dels seus candidats predilectes.

En un gest que no sabem si tindrà continuïtat després del 14F, la rotllana s'ha engrandit i a aquests tres dirigents s'han sumat Illa, Carrizosa i Fernández, que han escoltat a la jove Albiach els seus desitjos d'arribar a la tarda per estirar-se al sofà de casa: "Això és un patiment....".

Al minut s'ha sumat, amb la seva jaqueta blau elèctric, la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, i l'oasi s'ha ampliat sumant-se "in extremis" el candidat de Vox, Ignacio Garriga, només saludat cordialment per alguns dels seus companys de campanya.

El moment de rialles ha estat quan Chacón explicava en to de broma els seus esforços, basats en l'"element emocional", per aconseguir el vot del seu únic fill major d'edat. "Ah, però has aconseguit que et voti?", Ha lliscat un sempre bromista Fernández. Borràs ha arribat l'última a la cita.

Estévez ha justificat abans els candidats seva ubicació a la fotografia, tal com es van distribuir en el debat de TV3, i ha recordat l'esperit de servei públic justificar un escenari tan "neutre i institucional", en una jornada de reflexió, com és el palau de Parlament, situat al parc de la Ciutadella de Barcelona.

