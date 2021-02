Les UCI sumen tres dies consecutius de descens a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa una centèsima després de diversos dies sense moviment i està ara en 0,91, segons el darrer balanç de Salut. El risc de rebrot ha baixat en 24 hores, en concret 21 punts, i se situa ara en 457. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 542,34 a 522,45. S'han declarat 2.735 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 482.709. El 6,29% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 98 noves morts i el total és de 19.696. Hi ha 2.517 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 125 menys, i 702 a l'UCI, 16 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 195.681 (+1.334) i 121.782 amb la segona (+14.518).

El risc de rebrot era de 578 entre el 20 i el 26 de gener i baixa a 457 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores baixa a 0,91, per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 0,96. La incidència a 14 dies és de 522,45 entre el 27 de gener i el 2 de febrer, per sota dels 625,46 de l'interval anterior (20-26 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 27 de gener al 2 de febrer n'hi va haver 17.825, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 22.388. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 231,58 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (290,86).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 220.800 proves PCR i 102.359 tests d'antígens, dels quals un 6,29% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (6,48%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,06 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 520.163, dels quals 482.709 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 98 noves morts, amb un total de 19.696 en tota la pandèmia: 12.293 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+56), 4.519 en residències (+2), 1.099 en domicilis (+6) i 1.785 no classificables (+34).

Entre el 27 de gener i el 2 de febrer s'han declarat 496 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 561. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.817 persones. La setmana anterior, del 20 al 26 de gener, n'hi va haver 3.008.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 62 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.286. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.052. En total, han mort 8.532 persones, 19 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: deu morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 53.018 (+319) i pugen a 56.055 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.769 persones, 10 més. Entre el 27 de gener i el 2 de febrer es van declarar 58 defuncions, 52 la setmana anterior. Hi ha 19.766 vacunats de la primera dosi (+105) i 12.285 de la segona (+2.156).

El risc de rebrot baixa 12 punts, fins a 422, mentre que la setmana del 20 al 26 de gener era de 498. L'Rt baixa una centèsima, fins a 0,94. La setmana anterior era de 0,98. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 207 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 452 (519 en l'interval anterior).

Hi ha 242 pacients ingressats actualment, 3 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 266 (entre el 27 de gener i el 2 de febrer), pels 284 de la setmana anterior.