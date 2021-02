Banyoles, Girona i Figueres detecten la soca britànica a les aigües residuals

La soca britànica del coronavirus ja s'està expandint per gran part de Catalunya i també per les comarques gironines. La Xarxa de Vigilància Sars-Cov-2 en Aigües Residuals de Catalunya ha detectat, segons estudis fets a les aigües que arriben a les depuradores de Banyoles, Girona i Figueres, que hi ha presència d'aquesta variant, tal com s'havia constatat prèviament a Olot.

Concretament, segons ha explicat Salut aquesta setmana i tenint en compte les dades del 18 i el 25 de gener, on s'ha detectat més presència de la variant és a Banyoles. De fet, el mateix alcalde del municipi, Miquel Noguer, ho va confirmar dijous a través de Twitter. També va descartar que s'hagin notificat casos positius amb aquesta soca però va alertar que «si la variant és present a les aigües fecals, també és possible que es detecti a les proves PCR». Per tot això va demanar a la població que extremi les precaucions per evitar que el contagi s'estengui.

D'altra banda, segons el mateix informe, també se n'ha detectat a la depuradora de Girona, tot i que en menys quantitat. I, finalment, també se n'ha localitzat a la depuradora de Figueres, en aquest cas en quantitats molt irrisòries. Es desconeix, de moment, si s'han notificat positius tant a Girona com a Figueres.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va destacar que a les zones més densament poblades és on s'ha registrat fins ara una presència més gran d'aquesta variant britànica, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana, en una proporció que oscil·la entre el 10-12%, si bé en altres, com Olot, s'ha detectat en fins i tot un 30% a les aigües residuals analitzades de la depuradora.

Segons han constatat les aigües residuals de la depuradora del Besòs, la que processa més litres d'aigua de Catalunya, la variant britànica va arribar probablement a principis d'aquest any.