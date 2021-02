Els gimnasos diuen que l'obertura al 30% és un "tancament encobert" i atribueixen la decisió a una "qüestió electoral"

Els centres de fitness de Catalunya consideren que obrir al 30% "no permet treballar bé" i és, de fet, un "tancament encobert". En declaracions a l'ACN, el president de la patronal del sector, August Tarragó, ha recordat que els centres ja van obrir en aquestes condicions entre el novembre i el gener i van poder comprovar que no és viable. "Fa bastant la pinta que és una setmana en què no volien tenir tots els sectors tancats, en particular el nostre", ha assegurat Tarragó, que creu que la decisió del Procicat "té més a veure amb una qüestió electoral que amb una qüestió efectiva de prestació de serveis". El president de la patronal del sector del fitness (ADECAF) ha dit que els centres han perdut un 50% dels usuaris per les restriccions.

"La gent no ve a les instal·lacions si no pot fer ús dels vestidors", ha indicat Tarragó, que també ha lamentat que s'hagin de limitar a sis persones les activitats dirigides. Segons el president de l'ADECAF, els únics usuaris dels gimnasos en les condicions establertes per la reobertura "són autèntics militants de l'activitat física i l'esport". La resta, en la majoria dels casos, consideren una molèstia la manca de vestidors i les limitacions en les activitat, i no hi van. "És evident que obrirem, perquè volem treballar, però continuarem perdent molts diners, les instal·lacions no són rendibles, en aquestes condicions", ha admès Tarragó.

El sector lamenta que el Govern "no ha escoltat" les seves peticions ni ha fet cas a les seves recomanacions sobre en quines condicions seria viable obrir els gimnasos. Tarragó, però, diu que continuaran exigint suport a l'executiu que surti de les eleccions del 14-F, i li demanaran que es comprometi amb ajuts directes per compensar les restriccions. En aquest sentit, ha dit que demanar reunir-se amb tots els partits amb opcions de governar després dels comicis per buscar solucions.