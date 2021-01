Es declaren a Catalunya 1.966 nous casos de Covid i 165 morts més

La velocitat de propagació de la Covid, l'Rt, ha pujat a 0,93, una centèsima més que en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot en canvi baixa fins als 592 (-9). En paral·lel, la incidència a 14 dies passa de 682,89 a 667,67. S'han declarat 1.966 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 448.080. El 7,08% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 165 noves morts, tot i que el total es manté en 18.557 perquè Salut no les ha pogut incorporar al registre per un error informàtic. Hi ha 3.038 pacients ingressats amb covid, 80 més que fa 24 hores, i 684 persones a l'UCI, 9 més.

Els vacunats amb la primera dosi són 176.625 (+405) i 7.345 amb la segona (+451).

El risc de rebrot era de 793 entre el 8 i el 14 de gener i baixa a 592 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,93. Amb la nova actualització se situa per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 1,33. La incidència a 14 dies és de 667,67 entre el 15 i el 21 de gener, per sobre dels 621,13 de l'interval anterior (8-14 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 15 al 21 de gener n'hi va haver 23.645, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 27.950. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 305,98 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (361,69).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 271.037 proves PCR i 103.857 tests d'antígens, dels quals un 7,08% ha donat positiu, per sota de l'interval anterior (9,50%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,38 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 483.972 casos, dels quals 448.080 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 165 noves morts, tot i que no han quedat reflectides en el sistema per un error informàtic. Segons ha informat Salut, durant els dies 23 i 24 els serveis funeraris han comunicat aquestes 165 defuncions però no s'han pogut incorporar al registre i està previst que s'afegeixin a la publicació d'aquest dimarts, juntament amb les que es comuniquin durant aquest dilluns.

Entre el 15 i el 21 de gener s'han declarat 443 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 450. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.913 persones. La setmana anterior, del 8 al 14 de gener, n'hi va haver 2.543.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 54 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 28.379. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.009. En total, han mort 8.235 persones, a l'espera que Salut incorpori les defuncions que no ha pogut registrar per un error en el sistema informàtic.



Regió de Girona: 207 nous casos

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 49.421 (207 més) i pugen a 52.380 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.615 persones en aquest territori, a l'espera que Salut incorpori les noves defuncions al balanç de dimarts. Entre el 15 i el 21 de gener es van declarar 54 defuncions, 64 la setmana anterior. Hi ha 18.535 vacunats de la primera dosi (+75) i 491 de la segona (+83).

El risc de rebrot puja 4 punts, fins a 488, mentre que la setmana del 8 al 14 de gener era de 630. L'Rt puja tres centèsimes i se situa en 0,91 (1,17 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 250 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 555 (556 en l'interval anterior).

Hi ha 283 pacients ingressats actualment, 7 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 272 (entre el 15 i el 21 de gener), pels 265 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 10 ingressats més (592)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 98.136(+343), xifra que s'eleva a 108.105 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.784 persones a l'àrea, a l'espera que Salut incorpori aquest dimarts al registre les defuncions que no ha introduït per un problema en el sistema informàtic. Pel que fa als vacunats n'hi ha 39.550 amb la primera dosi, 78 més que en el balanç anterior, mentre que 1.462 ja han rebut la segona (+6).

El risc de rebrot baixa 7 punts i se situa en 645. El de la setmana del 8 al 14 de gener era de 814. L'Rt puja una centèsimes, fins a 1, per sota de la velocitat de propagació de la setmana anterior (1,42), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 311 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 653, mentre que en el període anterior era de 580. El 8,19% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 592 ingressats, 10 més que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 15 al 21 de gener es van notificar 123 defuncions i hi havia 562 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 111 i hi havia 443 ingressats.



Regió metropolitana nord: 13 ingressats més (823)

La regió metropolitana nord suma 112.096 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (550 més que en el balanç anterior), i 119.866 amb totes les proves. El territori ha registrat 4.152 morts des de l'inici de la pandèmia, a l'espera que Salut incorpori aquest dimarts al registre les defuncions que no ha introduït per un problema en el sistema informàtic. En aquesta regió hi ha 43.893vacunats amb la primera dosi, 49 més que en el balanç anterior, i 1.667 que ja han rebut la segona (+363).

El risc de rebrot baixa 9 punts, fins a 582. Durant l'interval de set dies anterior era de 803. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,91. La setmana del 8 al 14 de gener era d'1,37.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 297 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 6,14%. La incidència a 14 dies està en 654 (601 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 823 pacients ingressats, 13 més que en l'anterior balanç.

Entre el 15 i el 21 de gener hi havia 786 pacients ingressats i es van declarar 98 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 656 i es van declarar 78 morts.



Regió metropolitana sud: 21 ingressats més (509)

La regió metropolitana sud suma un total de 78.417 casos confirmats per PCR o TA (287 més que en les darreres hores) i 86.243 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que ha mort per coronavirus en aquesta regió són 3.222, a l'espera que Salut incorpori aquest dimarts al registre les defuncions que no ha introduït per un problema en el sistema informàtic. Entre el 15 i el 21 de gener es van declarar 69 defuncions, per les 88 de la setmana anterior. Hi ha 28.386 vacunats amb la primera dosi, 21 més, i 318 ja han rebut la segona.

El risc de rebrot baixa 12 punts i se situa en 629. En el període del 8 al 14 de gener va ser de 936. La velocitat de propagació del virus puja una centèsima, fins a 0,90. Aquest indicador estava en l'1,45 en l'interval del 8 al 14 de gener.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 304 per cada 100.000 habitants. El 7,87% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 691 (656 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 509 pacients ingressats per covid, 21 més. Entre el 15 i el 21 de gener hi havia 480 ingressats, pels 404 de la setmana anterior.



Catalunya central: El risc de rebrot disminueix 30 punts (537)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 32.915 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 115 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 36.146 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.091 persones en aquesta regió, a l'espera que s'actualitzi el balanç aquest dimarts per un error informàtic de Salut. S'han notificat 48 defuncions entre el 15 i el 21 de gener, per les 41 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 14.500 vacunats amb la primera dosi, 9 més que en el balanç anterior, mentre que 989 han rebut la segona (ídem).

El risc de rebrot baixa 30 punts, fins a 537. La setmana anterior era de 745. La taxa de reproducció del virus baixa una centèsima, fins a 0,90 (la setmana del 8 al 14 de gener era d'1,24). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 264. La incidència a 14 dies és de 613, pels 634 de la setmana anterior. El 6,52% de les proves donen positiu.

La regió té 218 pacients ingressats actualment, 8 més que en l'anterior balanç. En la setmana del 15 al 21 de gener eren 214, mentre que en l'interval anterior n'eren 228.



Camp de Tarragona: 11 ingressats més (298)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 30.548 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 204 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 31.607. En aquesta regió han mort 868 persones, a l'espera que s'actualitzi les dades aquest dimarts per un error informàtic. Es van registrar 43 defuncions entre el 15 i el 21 de gener, 49 la setmana anterior. Hi ha 14.472 persones vacunades de la primera dosi (+170) i 400 de la segona (ídem).

El risc de rebrot baixa 11 punts i se situa en 610, pels 793 de la setmana anterior. L'Rt baixa 1 centèsima en 24 hores, fins a 0,90, mentre que en l'interval anterior era de l'1,24. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 324 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 703, mentre que en l'interval anterior era de 659. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 8,21%.

Segons les últimes dades, hi ha 298 pacients ingressats, 11 més que en l'anterior balanç. Entre el 145 i el 21 de gener hi havia 291 ingressats, 272 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 18 punts (898)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 8.397 casos confirmats per PCR o TA, 112 més que en el balanç anterior, i 8.665 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 140 persones, a l'espera que salut actualitzi les dades aquest dimarts per un error informàtic. Entre el 15 i el 21 de gener es van notificar 6 morts, 5 en l'interval anterior. Hi ha 4.482 vacunats de la primera dosi (els mateixos), 137 de la segona (ídem).

El risc de rebrot baixa 18 punts i se situa en 898, per sota de la setmana anterior, que era de 1.200. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 15 i el 21 de gener és de 462 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 968, pels 798 de la setmana anterior. El 8,92% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa dues centèsimes i se situa en 0,93, mentre que la setmana anterior era d'1,49. Segons l'últim balanç, ara hi ha 65 persones ingressades, 2 menys que en el balanç anterior. Entre el 15 i el 21 de gener hi havia 62 ingressats, pels 48 de la setmana anterior.



Regió de Lleida: 91 nous casos (25.462)

A la regió sanitària de Lleida hi ha 25.462 casos confirmats per PCR/TA, 91 més. Són 26.305 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 489 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, a l'espera que Salut incorpori les noves defuncions al balanç de dimarts. Entre el 15 i el 21 de gener no es va notificar cap defunció, 12 la setmana anterior. Hi ha 10.810 vacunats de la primera dosi a la regió (ídem), i 958 de la segona (ídem).

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 5 punts i se situa en 501, per sota del registrat la setmana anterior, que era de 600. La velocitat de propagació puja a 0,96, una centèsimes més, mentre que la setmana anterior estava en 1,23. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 258 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 533 (498 en l'interval anterior). El 6,12% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment, hi ha 128 pacients ingressats als hospitals, set més que fa 24 hores. Entre el 15 i el 21 de gener els ingressats eren 121, pels 106 del període anterior.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 21 punts (588)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 4.416 casos confirmats per PCR o TA, 26 més, i 4.635 sumant totes les proves. Un total de 133 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot baixa 21 punts fins a 588, mentre que la setmana anterior era de 561. Hi ha 1.835 vacunats de la primera dosi i 322 de la segona (+1).

En paral·lel, l'Rt puja tres centèsimes, fins a l'1,07. En l'interval anterior estava en 0,94. La taxa de confirmats per PCR és de 279 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 551, pels 593 de l'interval anterior. El 6,21% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 9 persones ingressades, una més que en l'anterior balanç. Entre el 15 i el 21 de gener hi havia 9 ingressats i es van notificar 2 defuncions, mentre que en el període anterior van ser 20 els hospitalitzats i dues defuncions.

Olot, Canovelles i Sant Feliu de Guíxols, municipis amb més risc de rebrot

Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.292 punts, per davant de Canovelles amb 1.157 punts, i Sant Feliu de Guíxols, amb 1.015 punts. Pel que fa a la velocitat de contagi, Sant Feliu de Guíxols se situa en primer lloc, amb una Rt d'1,57. La segueixen Olot, amb 1,49, i Cambrils, amb 1,48. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vilafant, amb 1.379; Sant Joan Despí, amb 1.024, i El Masnou, amb 945.