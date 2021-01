El TSJC investiga el número dos del PP, Daniel Serrano, per un presumpte delicte d'agressió sexual contra una companya de partit

El TSJC investiga al diputat i secretari general del PP a Catalunya, Daniel Serrano, per un presumpte delicte d'agressió sexual contra una companya de partit. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, la víctima va presentar la denúncia el 2019 en un jutjat d'instrucció, que es va inhibir el 2020.

L'admissió a tràmit va tenir lloc fa tres mesos i els dos ja han declarat. Serrano ha assegurat a través d'un comunicat que els fets "són falsos" i que responen a "extorsió" i "xantatge". Un fet que s'ha fet públic "en plena campanya electoral" amb l'objectiu d'erosionar "la seva imatge". En aquest sentit, ha subratllat que "confia plenament en la justícia".

La investigació se centra en determinar si Serrano hauria comés un presumpte d'agressió sexual contra una companya de la formació amb qui hauria mantingut una "relació sentimental" entre el 2015 i el 2016. Va ser la víctima qui va presentar una denúncia, assegurant que havia rebut "maltractaments físics, verbals i psíquics" a més de patir "diverses lesions" de caràcter lleu. A la denúncia, la dona detalla que aquests "episodis" de caràcter violent es produïen fora de la relació personal i política que mantenien en públic. També assegura que en diverses ocasions li va demanar explicacions a l'acusat, sense obtenir resposta.

El jutjat d'Instrucció 30 de Barcelona va enviar la causa al TSJC a principis del mes de novembre de l'any passat i després d'un informe favorable de la Fiscalia - en considerar que hi havia indicis delictius - es van obrir les corresponents diligències. Durant el passat 18 de desembre es va citar a la denunciant, així com al diputat popular a declarar. En aquesta compareixença, l'actual diputat dels populars va negar els fets.

La investigació continua oberta, pendent de diverses proves que ha demanat el magistrat que l'instrueix. Paral·lelament, tal com ha confirmat el TSJC, no hi ha cap mesura cautelar acordada ja que, ni denunciant ni Fiscalia ho han demanat.