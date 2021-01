Els Mossos alerten d'una nova estafa a residències i domicilis sobre la vacuna contra la Covid-19

Els Mossos d'Esquadra alerten de diverses estafes sobre la vacuna contra la Covid-19 a residències de gent gran i domicilis particulars del territori català.



El canal que s'utilitza en els dos tipus d'estafa és el mateix: trucades per telèfon. El funcionament, en el cas de l'estafa a residències de gent gran, és el següent: les residències reben una trucada en el moment en què el màxim responsable no hi és, la persona que truca informa el treballador que ha de fer un ingrés immediat per poder rebre el lliurament de vacunes contra la Covid-19 o material EPI que ja està en repartiment. En alguns casos l'estafador/a informa que si no es fa el pagament, hi haurà una sanció econòmica o no es lliurarà el material. Per tal de guanyar la credibilitat del treballador, els estafadors/es mencionen el nom de directius de la institució.



És per això, que les autoritats demanen que els treballadors de les residències desconfiïn de les peticions econòmiques diferents de les establertes pels conductes habituals. Tanmateix, també demanen que no es facin ingressos o transferències sense el vistiplau dels responsables dels centres. I, en cas de dubte, verificar sempre la informació amb entitats i canals oficials.



Pel que fa a l'estafa a domicilis particulars, el funcionament és el següent: persones que diuen ser sanitàries truquen per informar que duran els pròxims dies vindran a casa a vacunar-vos. Amb aquesta excusa, els estafadors poden intentar entrar al vostre domicili i sostreure el que puguin. Els Mossos d'Esquadra recorden que la vacuna contra la Covid-19 és gratuïta, gestionada pel Departament de Salut.





Si treballes en una residència de gent gran, compte si truquen per demanar un ingrés bancari per una comanda de vacunes contra la Covid19 Posted by Mossos d'Esquadra. Generalitat de Catalunya on Dimarts, 12 de gener de 2021

En cas de ser víctimes de l'estafa, encara que sigui en grau de temptativa, s'ha de denunciar a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra obertes les 24 hores del dia.