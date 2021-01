La Fiscalia acusa dues empreses del Bages i els seus responsables de presumptes delictes contra el medi ambient i la salut publica per «irregularitats» durant la gestió, transport i eliminació dels residus sanitaris generats per la covid-19. Demana al jutjat en funcions de guàrdia de Manresa que obri un procediment contra els acusats per incomplir les mesures de seguretat que fixa la normativa. Denuncia que els residus es dipositen a l'abocador de Manresa sense desinfectar.