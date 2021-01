Desplegament amb 258 punts de control a les carreteres per garantir el confinament municipal

Des de la mitjanit d'aquest dimecres s'han posat en marxa diferents dispositius policials per garantir el compliment de les noves mesures per fer front a la transmissió de la Covid-19. Així ho han anunciat els Mossos d'Esquadra, que activaran un desplegament amb 258 punts de control en vies principals i secundàries de la xarxa viària, de dia i de nit. El cos policial es coordinarà amb les policies locals amb l'objectiu de fer comprovacions selectives a les entrades i sortides de les poblacions. També hi haurà revisions als accessos de les estacions de Renfe i ferrocarrils de la Generalitat per garantir que els desplaçaments s'ajusten a les noves mesures. A més, es mantenen els controls en l'àmbit de la restauració.