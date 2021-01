Open Arms rescata un centenar de persones que viatjaven a la deriva

El vaixell de l'organització Open Arms va dur a terme ahir una nova operació de rescat al mar Mediterrani després de localitzar una embarcació a la deriva en què es trobaven 97 persones, totes elles sense armilla salvavides. L'embarcació, en males condicions segons va detallar l'organització, intentava arribar a Europa. El fundador de l'ONG, Óscar Camps, va comunicar al seu compte de Twitter l'albirament de l'embarcació i l'inici de les operacions.

L'Open Arms ja havia dut a terme una operació de rescat el passat dijous 31 de desembre en aigües internacionals properes a Líbia. En aquesta actuació de salvament va aconseguir rescatar 169 persones, majoritàriament eritreus (entre ells 12 dones, sis nens i 40 menors que viatjaven sols). L'embarcació de fusta en què es trobaven aquests migrants van sortir del port de Sabratha (Líbia), a uns 60 quilòmetres de la capital Trípoli, i un dels punts calents on operen les màfies que organitzen els viatges a Europa.

A la primera operació de rescat, els tripulants de l'Open Arms van rebre una trucada d'avís del telèfon d'ajuda a migrants Alarm Phone i es van dirigir a la zona en què van acabar localitzant l'embarcació. El rescat va ser laboriós, segons l'ONG, però finalment tots els ocupants van ser pujats a bord en bones condicions. Sumant els dos rescats, ara mateix, a bord de l'Open Arms hi ha més de 250 migrants que esperen que algun port europeu els autoritzi a atracar.

El vaixell català va sortir del port de Barcelona el passat 23 de desembre per continuar amb la seva tasca humanitària de rescat en la missió número 79. Amb el rescat d'ahir són ja 256 els migrants que l'Open Arms porta a bord esperant que algun port europeu els concedeixi el permís per desembarcar els refugiats. E l passat mes d'agost, el vaixell va sortir del port valencià de Borriana després de sis mesos d'una profunda remodelació de la sala de màquines i l'actualització dels sistemes de seguretat amb la incorporació de l'última tecnologia en comunicacions. És el primer vaixell que compta amb un dispositiu només utilitzat fins ara en centres hospitalaris, que permet fer diagnòstics de malalties infeccioses com la covid-19, la tuberculosi i el VIH per garantir la seguretat a la tripulació i les persones rescatades. L'ONG han actualitzat tots els seus protocols per tal de fer front, també a la Mediterrània, a la pandèmia.