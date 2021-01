La Conselleria d'Educació estudia ampliar el pla pilot de religió islàmica a més centres

La Conselleria d'Educació de la Generalitat estudia que el proper curs s'ampliï a més centres el pla pilot per impartir religió islàmica a l'educació pública que es va posar en marxa a l'octubre a sis escoles i instituts de Barcelona, Baix Llobregat, Girona i Tarragona.

En declaracions, la directora general de Currículum, Maite Aymerich, ha explicat que el Govern "traslladarà, amb temps suficient, les peticions que té i la possibilitat d'incorporar-se al pilotatge els centres que són susceptibles a més demanda".

S'han impartit a un centenar d'alumnes de primer de Primària i primer d'ESO de centres que no oferissin més opcions de religió i on hi hagués sol·licituds de les famílies -Aymerich ha explicat que es va optar pels primers cursos precisament amb la voluntat de "donar continuïtat" al pla l'any següent-.

La religió islàmica no s'impartia abans tot i que tenia el doble de peticions de famílies que l'evangèlica, que sí s'ensenyava: a la preinscripció del 2019, el 22% de famílies va demanar que es cursés religió catòlica, l'1,1% islàmica, el 0,52% evangèlica i el 0,01% jueva, segons les darreres dades disponibles del Departament.

La directora general de Currículum ha valorat que s'ofereixi aquesta opció a la comunitat islàmica: "Des de fa molt temps demanaven que els seus fills poguessin ser com la resta d'alumnes, tenir aquesta opció i no haver d'anar exclusivament a la mesquita per poder adquirir aquesta formació".



Balanç

La Conselleria ha fet un balanç positiu del funcionament del pilot dels seus tres primers mesos: Aymerich ha destacat que "no hi ha hagut cap incidència remarcable" i que el departament ha estat en contacte tot el trimestre amb els sis centres i ha ajustat algunes qüestions pràctiques.

Després de gener es farà una "valoració més exhaustiva de l'impacte que ha tingut en els centres i de les percepcions de les famílies i de l'alumnat".

"En aquest primer trimestre les qüestions d'avaluació són complicades. El més important era que les escoles tiressin endavant i fossin un espai segur", ha afegit.



Cultura de les religions

La Conselleria ha vingut justificant el pla com el compliment d'un dret de les famílies, i ERC (partit del conseller Josep Bargalló i d'Aymerich) aspira a una assignatura de Cultura de les Religions, com explicita en les seves aportacions a la llei orgànica de modificació de la LLOI (LOMLOE), la llei Celaá.

"La LOMLOE seria una gran oportunitat per transformar aquesta visió de l'escola que imparteix opcions religioses", ha defensat Aymerich.

A més de la llei estatal, la directora general ha constatat que la continuïtat del pla estarà subjecta a "la voluntat política" del Govern que sorgeixi de les eleccions catalanes.

"Si ERC continua al capdavant del Departament, voldríem poder avançar en la pluralitat, en el laïcisme i en el coneixement de les cultures religioses, que ens permeten respectar l'altre, conèixer-lo i interrogar-nos amb alçada de mires per interpretar el món, créixer i conviure", ha afegit.