Coronavirus a Catalunya: creixen el risc de rebrot i els ingressats a les UCI

Imatge d'arxiu de sanitaris extraient mostres per una PCR

Imatge d'arxiu de sanitaris extraient mostres per una PCR

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,24 a 1,20, segons les dades del Departament de Salut fetes públiques el dia de Nadal. El risc de rebrot, però, ha augmentat, ho fa 10 punts, fins a 345, mentre que la incidència a 14 dies puja de 287,42 a 303,49. S'han declarat 2.699 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 350.117. El 5,18% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 45 noves morts i el total és de 16.792. Hi ha 1.520 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 60 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 22 persones més en estat crític, amb un total de 336.